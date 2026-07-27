– Meidän täytyy selvittää, mikä on seuraava askel. Kun käytössä on kolme hyvää kuljettajaa, on mietittävä tarkasti, kuka ajaa missäkin kilpailussa. Tarkoituksena on arvioida tilanne Suomen rallin jälkeen ja katsoa, missä mahdollisuudet ovat, Wheatley sanoi.

Varmaa on tällä hetkellä ainoastaan se, että Lappi ajaa Hyundain kolmatta Rally1-autoa tämän viikon Suomen MM-rallissa. Sen jälkeen talli arvioi tilanteen uudelleen ja päättää kuljettajavalinnoistaan loppukauden kilpailuihin.

Lappi on ajanut tällä kaudella MM-sarjassa Ruotsin, Kenian ja Viron osakilpailut, ja tämän viikon Suomen MM-ralli voi jäädä hänen kauden viimeiseksi kilpailukseen. Mahdollisesti kyseessä on jopa Lapin uran viimeinen MM-ralli pääluokassa.

– Hän teki hyvää työtä Ruotsissa ja Safarissa. Hänen tilanteensa on vaikea, koska muut kuljettajat ajavat jokaisen rallin ja testaavat jatkuvasti, kun taas hän hyppää Rally2- ja Rally1-autojen välillä. Se ei ole helppoa.