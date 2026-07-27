Esapekka Lapin tulevaisuus Hyundain MM-rallitiimissä on yhä avoinna, eikä suomalaisen loppukauden ohjelmasta ole vielä tehty päätöksiä.
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Suomen MM-ralli 30.7.–2.8.
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Varmaa on tällä hetkellä ainoastaan se, että Lappi ajaa Hyundain kolmatta Rally1-autoa tämän viikon Suomen MM-rallissa. Sen jälkeen talli arvioi tilanteen uudelleen ja päättää kuljettajavalinnoistaan loppukauden kilpailuihin.
Hyundain urheilujohtaja Andrew Wheatley kertoi MTV Urheilun haastattelussa, että ratkaisu tehdään vasta Suomen MM-rallin jälkeen.
– Meidän täytyy selvittää, mikä on seuraava askel. Kun käytössä on kolme hyvää kuljettajaa, on mietittävä tarkasti, kuka ajaa missäkin kilpailussa. Tarkoituksena on arvioida tilanne Suomen rallin jälkeen ja katsoa, missä mahdollisuudet ovat, Wheatley sanoi.