Viime kaudeksi tukholmalaiseen Djurgårdeniin siirtynyt suurlupaus Matias Siltanen saattaa olla jälleen vaihtamassa seuraa.

Kuopion Palloseurassa jalkapalloseuraajien tietoisuuteen murtautunut Matias Siltanen, 18, teki nopeasti vaikutuksen myös tukholmalaisjätti Djurgårdenissa viime kaudella. Nyt Siltanen saattaa olla jälleen kaupanteon kohteena.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan saksalainen bundesliigaseura RB Leipzig on yksi seuroista, jotka ovat saaneet luvan keskustella siirron henkilökohtaisista ehdoista Siltasen kanssa. Se ei vielä takaa siirron toteutumista, ja myös muiden eurooppalaisseurojen on kerrottu olleen kiinnostuneita huippulupaavasta savolaisesta.

Esille on ruotsalaismediassa nostettu muun muassa Juventus, Eintracht Frankfurt ja Bayer Leverkusen.

Red Bull -imperiumin rahoittama Leipzig on viime vuosina vakiinnuttanut paikkansa Bundesliigan kärkipään seurana. Sen toiminta on perustunut kuitenkin vahvasti nuorten pelaajien kehittämiseen ja kauppaamiseen. Tällä hetkellä Leipzig on sarjassa viidentenä.

Djurgårdenin urheilujohtaja Bo Andersson kuvaili aiemmin tällä viikolla Fotbollskanalenille, että neuvottelut Siltasen siirrosta eivät ole vielä kovinkaan konkreettisia. Siirtoaika Euroopassa umpeutuu 2. helmikuuta.

Djurgårdenin uskotaan pyytävän Siltasesta lähemmäs kymmenen miljoonan euron siirtosummaa. Myös seuran tanskalaishyökkääjä August Priske on ollut siirtohuhujen kohteena.