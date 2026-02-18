Suomen naisten salibandymaajoukkueen ruotsalaispäävalmentaja Andreas Harnesk jättää tehtävänsä, salibandyliitto tiedotti keskiviikkona. Liiton mukaan Harnesk lopettaa maajoukkueen päävalmentajana henkilökohtaisista syistä.

Harnesk aloitti Suomen päävalmentajana toissa keväänä. Hänen johdollaan Suomi juhli viime vuonna World Games -kilpailuissa kultaa ja saavutti Tshekin MM-kisoista pronssia.



– Voitimme kultaa World Gamesissa, ja olen siitä saavutuksesta äärimmäisen ylpeä. Se on jotain, mitä voimme aidosti juhlia – kaikki huippumaat olivat mukana parhailla pelaajillaan, Harnesk sanoi tiedotteessa.



Harnesk aloitti uudessa täysipäiväisessä työssä World Games -kilpailujen jälkeen, joten hän koki, ettei voinut sitoutua täysillä sekä uuteen työhönsä että maajoukkueen valmentamiseen.