Metromatkustajat pelästyivät, kun liikenne Puotilan asemalla keskeytyi illalla äkisti raiteilla kulkeneen ihmisen tai ihmisten takia ja matkustajat komennettiin ulos.

MTV Uutisten lukija Kira Demchenk kertoo olleensa metrossa lähestymässä Puotilan asemaa, kun metrojuna pysähtyi äkillisesti.

Demchekin mukaan tunnelma metromatkustajien keskuudessa muuttui sekunneissa pelottavaksi ja jännittyneeksi.

– Ihmiset katsoivat toisiaan hämmentyneinä, eikä kukaan tiennyt, mitä oli tapahtunut.

Heti perään metron valot sammuivat ja ovet avautuivat.

– Sen jälkeen meille sanottiin, että kaikkien täytyy poistua metrosta välittömästi.

Pian metroasemalla tuli kuulutus, jonka mukaan metron raiteilla käveli ihmisiä.

– Sanottiin, että sen takia koko metroliikenne pysäytettiin turvallisuussyistä, ja meidät ohjattiin nopeasti sivummalle.

Ennen kuulutusta tilanne asemalla oli epätietoinen ja hämmentynyt.

– Oli hälinää ja vartijat juoksivat edestakaisin. Myöhemmin myös paikalle tuli myös pelastushenkilökuntaa.

Demchenk ei nähnyt, miten tilanne lopulta päättyi, mutta runsaan kymmenen minuutin kuluttua metro pääsi jatkamaan liikennöintiä.

HSL:n viestinnästä vahvistetaan MTV Uutisille, että se sai ilmoituksen henkilöstä raiteilla kello 21.37. Viestinnän tiedossa ei ole, oliko ihmisiä yksi vai useampi, mutta kello 21.48 hänet tai heidät oli saatu raiteilta pois ja liikenne pääsi jatkumaan.