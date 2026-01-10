Euroopan ja Suomen lääketeollisuus roikkuu Kiinan ja Intian varassa.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan kahta uutta lainsäädäntöä, joilla lisätään Euroopan lääkehuoltovarmuutta.

Kokoomuksen europarlamentaarikon Sirpa Pietikäisen mukaan tällä hetkellä Euroopassa valmistettavien ja myytävien lääkkeiden raaka-aineet sekä esimerkiksi lääkkeitä kasassa pitävät komponentit tulevat noin 90 prosenttisesti Euroopan ulkopuolelta.

– Meillä on täällä paras tutkimus ja perinteinen, erittäin korkealaatuinen teollisuus, mutta kriittisimmät materiaalit hankitaan pääosassa kahdesta tehtaasta maailmassa, toinen on Intiassa ja toinen Kiinassa, Pietikäinen avasi tilannetta Huomenta Suomessa.

Nykytilanteessa poliittinen selkkaus tai esimerkiksi tekninen vika tai tulipalo Kiinan tai Intian tehtaalla johtaa tilanteeseen, jossa Euroopassa ei ole tarpeeksi raaka-aineita tai materiaaleja kriittisten lääkkeiden valmistukseen.

– Meillä ei ole mitään omaa pufferia. Tämä on turvallisuusriskeistä alinähty ja aliarvioitu riski, josta on puhuttu jo yli kahdeksan vuotta Euroopan parlamentissa, Pietikäinen huomauttaa.

Kriisin sattuessa lääkkeitä vain vuodeksi

Pietikäisen mukaan kriisin sattuessa Euroopassa riittävät lääkevarastot mahdollisesti noin vuodeksi, mutta tämän jälkeen menisi jopa viisi vuotta ennen kuin lääkevalmistus saataisiin käyntiin alusta lähtien raaka-aineista lähtien.

– Se tarkoittaa, että meidän pitää myös Euroopassa valmistaa enemmän kriittisiä raaka-aineosia. Jos meillä olisi esimerkiksi 20 prosenttia valmistuksesta Euroopassa, olisi tuotantoa helpompi skaalata ylös [tarvittaessa].

– Tämä on todella tärkeää omavaraisuutta ja me olemme erittäin haavoittuvaisia, Pietikäinen painottaa.

Tuotantoa Eurooppaan ja hankintavelvoite julkiselle sektorille

Nyt Euroopan parlamentissa valmisteilla olevilla lainsäädännöillä pyritäänkin siihen, että jokaisessa EU-jäsenmaassa sekä Euroopassa yhdessä varastoidaan kriittisiä lääkeaineita enemmän.

Lisäksi kriittisten lääkeaineiden asetuksella tähdätään tuomaan valmistuskapasiteettia enemmän Eurooppaan.

Toinen työnalla oleva lainsäädäntö puolestaan koskeen julkisia hankintoja.

– Se asettaisi julkiselle sektorilla hankintavelvoitteita. Siitä kunnat tai jäsenmaat eivät tykkää, koska Euroopassa valmistettu on kalliimpaa, mutta se on sitä omavaraisuutta, Pietikäinen muistuttaa.

