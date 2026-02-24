Suomessa suuri osa lääkkeistä on valkoisia tabletteja tai kapseleita. Ulkomailla pillerit puolestaan ovat värikkäitä.
Ulkomaan matkoilla itsehoito- tai reseptilääkkeitä ostanut on kenties kiinnittänyt huomiota siihen, että siinä missä Suomessa myytävistä pakkauksista kämmenelle usein tippuu valkoinen pilleri, voi se ulkomailla olla vaikkapa punainen tai kaksivärinen.
Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kertoi Huomenta Suomessa, että taustalla on psykologinen ja kulttuurinen syy.
– Suomessa ajatellaan, että valkoinen lääke on toimiva, mutta kansainvälisesti nähdään hyvinkin värikkäitä lääkkeitä.
– On kulttuurinen ero, mihin uskotaan. Ulkomailla taas punasininen lääke tuntuu ihmisistä vaikuttavan paremmin, Hirvonen avaa ilmiötä.
Katso video: Reseptilääkkeiden hinnat laskivat jälleen, miten se näkyy kuluttajalle?
10:28