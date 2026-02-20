Reseptilääkkeiden jatkuva hintojen lasku uhkaa jo apteekkien toimintaa.
Reseptilääkkeiden hinnat ovat laskeneet 40 prosentilla viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Viimeisin pudotus hinnoissa tapahtui vuoden vaihteessa.
– Kyllä se näkyy konkreettisesti kuluttajan kukkarossa, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kertoi Huomenta Suomessa.
– Säästöjä on tehty lääkekorvausmenojen karsimiseksi, mutta kun reseptilääkkeissä on merkittävä kuluttajaosuus, näkyy se myös kuluttajille.
Vaikka itsehoitolääkkeissä puolestaan hinnat ovat nousseet noin kahdeksan prosenttia, on nousu ollut hyvin maltillista.
– Jos verrataan ruoan hintakehitykseen, jossa nousu on ollut 60 prosenttia samalla vertailujaksolla, voidaan sanoa, että lääkkeiden hintasäätely toimii kyllä kuluttajan eduksi.
12 apteekilta lopettamisilmoitus
Siinä missä kuluttajien lompakoille hintojen kevennykset ovat olleet helpotus, voi tilanne kostautua apteekkien lähipalvelujen heikkenemisellä.
– Apteekkareista jo viime vuonna 25 prosenttia ei päässyt siihen tulotasoon, johon pääsisi ulkopuolisen palveluksessa työskennellessään.
Hirvosen mukaan tilanne voi johtaa pitkällä aikavälillä siihen, ettei kaikkialle enää saada apteekkareita. Vaarana on apteekkiautiomaiden syntyminen eli alueiden, joissa matkaa lähimpään apteekkiin tulee useita kymmeniä kilometrejä.
Vaikka apteekkiautiomaita ei vielä ole syntymässä, on lähipalveluverkosto ainakin osin uhattuna.
– Meillä on tiedossa vuoden vaihteen säästöihin liittyen kahdentoista apteekin lopettamisilmoitusta. Tiedetään, että lähipalveluita on poistumassa.
– Ihan aidosti ollaan siinä kipurajalla, että onko apteekkitoiminta Suomessa enää kannattavaa, Hirvonen sanoi Huomenta Suomessa.
Jopa sata apteekkia vaarassa käydä kannattamattomiksi
Apteekkien tilannetta heikentänevät tulevaisuudessa vielä lisäleikkaukset, joiden myötä osa apteekissa myytävistä itsehoitolääkkeistä on siirtymässä apteekkien ulkopuolelle myyntiin.
Fimean arvioiden mukaan tulevan vuoden vaihteessa tapahtuvan muutoksen sekä jo tapahtuneiden reseptilääkkeiden hintojen laskun myötä, Suomessa jopa sadasta apteekista tulisi kannattamattomia.
– Tulee menemään pitkälle seuraavan vaalikauden puoliväliin, että tiedetään, minkälaisia vaikutuksia hallituksen säästöpäätöksellä lopulta oli, Hirvonen sanoo.