Ottawa Senatorsin NHL-maalivahti Leevi Meriläisen otteita arvostellut Jake Sanderson sanoo pyytäneensä joukkuekaveriltaan anteeksi.
Sanderson avautui medialle Meriläisen heikosta ottelusta lauantaina Montreal Canadiensia vastaan. Ottawa hallitsi peliä, mutta taipui 5–6-jatkoaikatappioon Meriläisen jäätyä vain 13 torjuntaan.
– Leevi teki joitain hyviä torjuntoja, mutta minusta sinun täytyy pystyä tekemään enemmän kuin kymmenen torjuntaa voittaaksesi pelin, Jake Sanderson tiivisti ajatuksensa.
Kommentti sai paljon huomiota. Myös Senatorsin päävalmentaja Travis Green totesi Meriläisen pelanneen heikosti.
– Hänelle on vaikea antaa puhtaita papereita. Olen aika varma, että hän haluaisi saada yhden tai kaksi maalia takaisin, Green myönsi.
Meriläinen istui seuraavan ottelun penkillä. Tiistaina Ottawa lähetti hänet kesken vieraskiertueen AHL-farmiseura Belleville Senatorsin vahvuuteen.
Seuraavaan otteluun Columbus Blue Jacketsia vastaan valmistautuva Sanderson kertoi tiistain aamujäillä pyytäneensä lausuntoaan anteeksi Meriläiseltä.
– Ensinnäkin olen aika häpeissäni. Tuollaisissa tilanteissa pitäisi ottaa muutama minuutti aikaa. Ja ottaa muutama syvä henkäys, Sanderson kommentoi NHL-toimittaja Julian McKenzien mukaan.