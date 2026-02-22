Leijonien olympiaturnauksen kaikki ottelut torjunut Juuse Saros antoi illasta toiseen joukkueelleen mahdollisuuden voittaa. Yksi kauneusvirhe johti Slovakian onnekkaaseen kavennusmaaliin pronssipelin 6–1-voitossa.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen suurimpiin onnistujiin olympialaisissa lukeutunut Juuse Saros pelasi Slovakiaa vastaan pronssipelissä lähes täydellisen ottelun. Vain Tomas Tatar pääsi yllättämään HPK-kasvatin, kun onnekas pomppu plekseistä saattoi slovakialaiskapteenin nokikkain Saroksen kanssa.

Sarokselle tuli kiire torjuntöihin maalin takaa, jossa hän oli ollut turhaan odottamassa rännikiekkoa. Se kiirehdintä helpotti Tataria harhautuksessa.

Hieman yllättäen kenttämestarin erikoisesta tuli Sarokselle noottia arvovaltaiselta taholta, Ruotsin NHL-legendalta Henrik Lundqvistilta.

– Jos olisin ollut Saros, olisin pysynyt maalissa, kun kiekko meni plekseihin. Olemme nähneet koko turnauksen ajan, että sieltä tulee erikoisia pomppuja. Se oli pieni sääntö, kun minä olin maalivahti: älä mene maalin taakse, kun kiekko tulee pleksejä pitkin, Lunqqvist totesi Ruotsin TV4:n studiossa.

Ruotsalaislehti Expressen kysyi Sarokselta mielipidettä pronssiottelun jälkeen Slovakian kavennuksesta, joka tuli onnekkaan pompun kautta.

– Minä itse asiassa mietin sitä, koska muistin, että viime ottelussa tuli samankaltainen pomppu. Joten minun olisi pitänyt muistaa se. Se pomppii aina hieman erikoisesti ovien kohdalla plekseistä, Saros tunnusti.

Saros sai kuulla myös Lundqvistin "säännöstä", jonka mukaan pleksikiekkoja ei pitäisi mennä katkomaan maalivahtina. Sääntö ei vaikuttanut myöskään suomalaiselle vieraalta konseptilta.

– Se on vaikeaa, koska lihasmuistissa on, että pitää mennä katkaisemaan kiekkoa. Joskus se on vaikea muistaa ajatella tuota ottelun aikana, mutta hänellä on pointtia tuossa, Saros vastasi.

Ylistystä Cooperilta

Saros sai myös turnauksen aikana kehuja vastustajan leiristä. Kanadan päävalmentaja Jon Cooper kuvaili suomalaista luultavasti lahjakkaimmaksi näkemistään maalivahdeista. Cooper ihaili välierän jälkeen Saroksen liikkuvuutta, kykyä ehtiä kiekon tielle ja sitä, miten hän pystyy loistamaan maalivahtina pienestä koostaan huolimatta.

– Totta kai arvostan, että tulee tuollaiselta henkilöltä kehuja. Hän on voittanut kaiken ja on mahtava valmentaja, niin totta kai arvostan, että hän on sanonut noin, Saros sanoi suomalaismedialle pronssipelin jälkeen.

Olympialaisissa maalivahtien eliittiin lukeutunut Saros torjui kiekot turnauksessa komeasti 94 prosentin tarkkuudella. Päästettyjen maalien keskiarvokin pysyi alhaisena 1,66:ssa.

– Oli kiva pelata. Koko turnaus puolustettiin tosi hyvin. Jätkät edessä teki mun homman simppeliksi. Ei hirveän montaa ylivoimahyökkäystä koko turnauksen aikana tullut, Saros kiitteli.

Olympiaturnauksen ja pronssijuhlien jälkeen Saroksen työt jatkuvat NHL:ssä Nashville Predatorsin riveissä.