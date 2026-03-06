Nashville Predatorsin ja Boston Bruinsin Juuse Saros ja Joonas Korpisalo esittivät torjuntataitojaan yön NHL-kierroksella.
Toisensa kohdanneet suomalaisvahdit venyivät kumpikin maailmanluokan torjuntaan.
Ensin oli Saroksen vuoro. Saros pysäytti David Pastrknakin ja Elias Lindholmin juoniman hyökkäyksen häikäisevällä tavalla. Hanskatorjunnan jälkeen Boston-tähti Lindholmin epäuskoinen ilme tallentui tv-kuviin.
Toisessa erässä Korpisalo löi pöytään vastineensa. Fjodor Svetshkov tarjoili ylivoimahyökkäyksen päätteeksi hienon syötön Reid Schaeferille, mutta Korpisalo venytti viime hetkellä hanskansa kiekon eteen.
Nashville voitti ottelun lopulta 6–3. Sarokselle merkittiin 20 torjuntaa, Korpisalolle 23.
