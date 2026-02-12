Leijonien olympia-avauksen tappio Slovakiaa vastaan jätti pieniä epäilyksiä maalivahtivalinnasta tuleviin otteluihin.
Juuse Saros lähti turnaukseen Leijonien ykkösvahtina mutta epäilysten alaisena. Nashville Predatorsin maalivahdilla on meneillään jo toinen vaisu kausi NHL:ssä, mutta maajoukkueessa hänen asemansa tuntuu vakiintuneelta.
Penkillä 1–4-tappiossa istui Vancouver Canucksin Kevin Lankinen ja kolmosvahtina turnaukseen pikahälytyksellä kutsuttiin Boston Bruinsia edustava Joonas Korpisalo.
Saros torjui Slovakiaa vastaan 21 laukausta ja pelasti muutaman vaarallisen maalipaikan, mutta jossiteltavaakin jäi esimerkiksi Juraj Slafkovskyn 3–1-maalista, joka syntyi varsin kaukaa lähteneellä laukauksella.
MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ei epäröi kysyttäessä maalivahtivalinnasta perjantai-iltapäivän Ruotsi-otteluun.
– Ilman muuta Saros. Se kolmas häkki, Slafkovskyn maali, tuli niin kaukaa, että se olisi kyllä pitänyt napata, Kivi sanoo.
– Italia-peliin sitten Lankinen maaliin. Ja sitten miettii asian uusiksi, mutta tietysti Saroksen täytyy nyt onnistua Ruotsia vastaan.