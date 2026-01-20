Suomalaispelaajat ovat olleet maalivireessä jääkiekon NHL:ssä Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä. Huippulupaus Konsta Helenius teki debyyttinsä taalaliigassa.
Eetu Luostarinen teki kolmannessa erässä Florida Panthersin ainoaksi jääneen maalin, kun Florida kärsi kotonaan 1–4-tappion San Jose Sharksille.
Lujempaa meni Colorado Avalanchella, joka voitti vieraanaan olleen Washington Capitalsin 5–2. Artturi Lehkonen vastasi coloradolaisisäntien neljännestä maalista.
Seattle Kraken puolestaan kärsi kotikaukalossaan 3–6-tappion Pittsburgh Penguinsille. Eeli Tolvanen teki kolmoserässä Seattlen illan viimeisen maalin.
Tolvasen laukoman komean maalin voit katsoa yllä olevalta videolta.
Aho syötti Carolinan 2–1-voittoon
Carolina Hurricanesin Sebastian Aho kerrytti tililleen kaksi syöttöpistettä, kun joukkue otti 2–1-kotivoiton Buffalo Sabresista Suomen aikaa maanantain puolella pelatussa ottelussa.
Aho syötti Andrei Svetshnikovin tekemän maalin avauserässä ja Seth Jarvisin ylivoimamaalin kolmannessa erässä.
Aho on kuluvalla kaudella kerryttänyt 52 tehopistettä 50 ottelusta. Maaleja hän on tehnyt 17.
Helenius teki NHL-debyyttinsä
Carolinan alkanut vuosi on ollut voittopainotteinen, ja joukkue on NHL:n itäisen konferenssin kärkipaikalla 66 pisteellä.
Buffalon maalilla ollut Ukko-Pekka Luukkonen torjui 26 kertaa.
Kovassa nousussa olevan, Jarmo Kekäläisen manageroiman Sabresin paidassa NHL-debyyttinsä Carolinaa vastaan teki hyökkääjä Konsta Helenius, joka oli jäällä vajaat 11 minuuttia. 19-vuotias suomalaistulokas jäi tehopisteittä.