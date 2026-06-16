Sisä-Suomen poliisi tutkii 25 miljoonan euron sijoitushuijausta.
Sisä-Suomen poliisi selvittää rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suurta epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta. Törkeänä petoksena tutkittavan kokonaisuuden arvioitu rikosvahinko on noin 25 miljoonaa euroa.
Esitutkinta alkoi toukokuussa uhrin rikosilmoituksen jälkeen.
– Se on suomalainen yksi henkilö, joka asuu Etelä‑Suomessa. Tutkinta on niin alkuvaiheessa, että emme lähde vielä sitä sen tarkemmin avaamaan, sanoo tapausta tutkiva Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikön johtaja, rikosylikomisario Sakari Tuominen.
Asian ytimessä.doc: Kohtalokas klikkaus
Anna-Kaisa klikkasi kiireessä huijauslinkkiä, ja pian lähes 40 000 euroa katosi hänen tileiltään. Petoksen mahdollisti tilimuuli, jonka avulla rahoja siirrettiin ulkomaille.
Dokumentti seuraa Anna-Kaisan tarinaa oikeudenkäyntiin saakka.
19:51
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