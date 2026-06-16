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Suomalaiselta katosi 25 miljoonaa euroa – poliisi tutkii poikkeuksellista sijoitushuijausta Julkaistu 42 minuuttia sitten (Päivitetty 30 minuuttia sitten ) Krista Rastamo Sisä-Suomen poliisi tutkii 25 miljoonan euron sijoitushuijausta. Sisä-Suomen poliisi selvittää rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suurta epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta. Törkeänä petoksena tutkittavan kokonaisuuden arvioitu rikosvahinko on noin 25 miljoonaa euroa. Esitutkinta alkoi toukokuussa uhrin rikosilmoituksen jälkeen. – Se on suomalainen yksi henkilö, joka asuu Etelä‑Suomessa. Tutkinta on niin alkuvaiheessa, että emme lähde vielä sitä sen tarkemmin avaamaan, sanoo tapausta tutkiva Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikön johtaja, rikosylikomisario Sakari Tuominen. Asian ytimessä.doc: Kohtalokas klikkaus Anna-Kaisa klikkasi kiireessä huijauslinkkiä, ja pian lähes 40 000 euroa katosi hänen tileiltään. Petoksen mahdollisti tilimuuli, jonka avulla rahoja siirrettiin ulkomaille.



Dokumentti seuraa Anna-Kaisan tarinaa oikeudenkäyntiin saakka.



19:51 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.





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Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet joitakin kuukausia aiemmin. Tuominen kertoo, että huijauksessa menetetyt varat olivat uhrin hallussa.

– Ne ovat olleet hänen hallussa olevia varoja eri lähteistä.

Poliisi tiedotti tapauksesta näin varhaisessa vaiheessa, koska huijattu summa on niin iso, että se vaikuttaa huomenna julkaistaviin tilastoihin, Tuominen kertoo MTV Uutisille.

Esitutkinnasta kerrotaan jo nyt myös tapauksen yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi sekä siksi, että asiasta tiedottaminen voi ehkäistä uusia rikoksia. Poliisin mukaan nyt tutkittavana oleva rikos liittyy laajempaan sijoituspetosten rikosilmiöön.

– Nyt tehdään kaikki tehtävissä olevat temput, että koitetaan saada selvyyttä tähän rikosasiaan: mitä siinä on tapahtunut ja onko varoja palautettavissa ja onko epäiltyä saatavissa selville, Tuominen kertoo.

Näin uhri houkuteltiin sijoittamaan

Esitutkinnassa selvitettyjen tietojen perusteella uhri sai sosiaalisen median kanavia pitkin yhteydenoton henkilöltä, joka esiintyi sijoituspalveluntarjoajan edustajana. Henkilö kertoi uhrille verkossa toimivasta sijoituspalvelusta ja ohjeisti uhria luomaan tilin palveluun.

Poliisin tietojen mukaan sijoitusalusta oli alkuun toiminut normaalin sijoitusalustan kaltaisesti, ja uhri on onnistunut kotiuttamaan jonkun verran sijoituksiaan.

Tämä lisäsi uhrin luottamusta ja sai hänet sijoittamaan entistä suurempia varoja.

Hälytyskellot alkoivat soida, kun uhri ei lopulta enää päässyt tilillensä eikä saanut sijoituspalveluntarjoajaan yhteyttä. Palveluun jääneitä varoja ei palautettu uhrille.

– Sijoituspalvelu, jota hän oli käyttänyt, lakkasi toimimasta. Hän siinä kohtaa alkoi epäillä, että onko tässä nyt oikeasta asiasta kysymys, rikosylikomisario Tuominen toteaa.

Poliisi: Alusta saattoi olla tehty rikoksia varten

Poliisi epäilee, että koko sijoitusalusta on luotu rikosten toteuttamista varten ja että tapauksessa on kyse kansainvälisestä rikollisuudesta. Suomen poliisi tekeekin asiassa tutkintayhteistyötä muiden maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Poliisi muistuttaa, että verkossa toimivat, tekaistut sijoitusalustat voivat vaikuttaa vakuuttavilta ja sijoituspetoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa aiemmasta sijoituskokemuksesta huolimatta.

Petosrikollisuus on nopeimmin kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Petosrikollisuus monipuolistuu ja muuttuu yhä kansainvälisemmäksi, ja teknologian kehittyminen tekee rikosten toteuttamisesta helpompaa ja rikollisuudesta laaja-alaisempaa.

Juttua on päivitetty rikosylikomisario Sakari Tuomisen kommenteilla kello 16.04.

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Krista Rastamo MTV Uutiset Työskentelen MTV Uutisissa netin uutispäällikkönä. Voit lähettää minulle sähköpostilla juttuvinkkejä kaikesta kiinnostavasta maan ja taivaan väliltä.

Uhri menetti 25 miljoonaa huijauksessa | MTV Uutiset