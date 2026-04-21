Miehen epäillään toiminen suosittelijana ulkomaiselle sijoitushuijaussivustolle.
Tuusulalaisen miehen epäillään erehdyttäneen useita ihmisiä sijoittamaan varoja tekaistuun ulkomaalaiseen sijoituspalveluun. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo tapauksesta, josta se on saanut esitutkinnan valmiiksi.
Poliisi kertoo tiedotteesaan, että sijoituspalvelua mainostettiin eri sosiaalisen median palveluissa muun muassa ”Voitto Bitrox” nimellä.
Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Lasse Lagerbohm kertoo, että mainos johti ulkomaalaisten tehtailemalle huijaussivustolle. Ulkomaalaiset rikoksentekijät pitivät asianomistajiin yhteyttä WhatsApp-viesteillä ja puheluilla. Joidenkin uhrien tietokoneisiin asennettiin myös niin snaottu etähallintaohjelma.
– Kun uhrit tarvitsivat lisävahvistusta toiminnalleen, ulkomaiset rikoksentekijät oheistivat heidät tapaamaan suomalaista suosittelijaa, joka myös ohjeisti uhreja mitä pankille voi kertoa ja mitä ei. Palkkioksi palveluksistaan suosittelija sai ulkomaisilta rikoksentekijöiltä korvauksia muun muassa bitcoineina, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Lasse Lagerbohm.
Miehen epäillään siis toimineen välikätenä ulkomaisten toimijoiden ja huijattujen välillä. Esitutkinnassa ei ole selvinnyt, ketä ulkomaalaiset tekijät ovat.
– Esitutkinnassa selvinneen perusteella epäilty oli itsekin alun perin erehtynyt sijoittamaan varojaan tekaistuun sijoituspalveluun, kunnes hänelle oli tarjottu mahdollisuutta toimia suosittelijana, Lagerbohm jatkaa.
Rikoskokonaisuutta on tutkittu muun muassa törkeinä petoksina ja törkeinä rahanpesuina. Kokonaisuudessa on yhteensä kahdeksan asianomistajaa ja heille aiheutunut vahinko on yhteensä yli 300 000 euroa.
Kokonaisuus on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.