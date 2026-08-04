Seuraavan vaalikauden sopeutustoimet tulevat asiantuntijan mukaan olemaan vaikeita.

Myönteiset uutiset Suomen talouden kasvusta eivät poista tarvetta julkisen talouden säästöille.

Valtiovarainministeriön mukaan kaikkia julkisia menoja on tarkasteltava, kun päätetään ensi vaalikauden 8–11 miljardin euron säästöistä.



Ministeriö aloittaa tiistaina neuvottelut, joissa se tekee ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi.

Valtion mittavat sopeutustoimet seuraavalle vaalikaudelle tulevat olemaan vaikeita, toteaa Kymmenen uutisissa vieraillut OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen.

Hän kuitenkin muistuttaa, että valtio saa lisää tuloja, kun työllisyys paranee ja toisaalta menot pienenevät, jos sosiaalimenot laskevat.

Suomisen mukaan talous lähti nousuun viime vuoden lopulla ja on tänä vuonna "kasvanut mukavasti".

– Pikkuhiljaa uskalletaan tehdä ja nähdään vähemmän huonoja uutisia Suomesta. Pieniä asioita kertyy ja saadaan talous ruokkimaan itse itseään. Ja uskalletaan tehdä, kun nähdään, että on parempia aikoja luvassa.



Vaikka Suomen työttömyysluvut ovat olleet murheellisia, Suomisen mukaan talouden kasvu näkyy vähitellen myös työpaikoissa.

– Kyllähän me olemme jo nähneet työttömyyden pientä paranemista, mutta se kestää aikansa, että hetkessä se ei käänny, mutta suunta on ollut oikea.

Suominen kertoo, että ensimmäisenä työllisyyden nousu näkyy vientialoilla, teollisuudessa ja palvelualoilla.

– Varmasti ensimmäinen on vientipuolella, josta saamme ensimmäisenä työpaikkoja.