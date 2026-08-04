Trumpin tuontitullipäätös haastetaan oikeudessa.
Yhdysvalloissa 25 osavaltion ryhmittymä on haastanut presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen tuontitullipäätöksen vuoksi. Liki kaikki ryhmittymään kuuluvat osavaltiot ovat demokraattijohtoisia.
Heinäkuussa Yhdysvallat asetti uusia 10–12,5 prosentin tuontitulleja 60 kauppakumppanilleen. Yhdysvallat perusteli tulleja pakkotyön vastaisilla toimilla.
Tuoreessa kanteessa demokraattijohtoinen ryhmittymä sanoo, että väitetyn pakkotyöongelman ja hallinnon asettamien uusien tuontitullien välillä ei ole järkevää yhteyttä.