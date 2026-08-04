Välittäjämaat tuomitsevat Israelin iskut Gazaan.
Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Qatar, Egypti ja Turkki tuomitsevat yhteislausunnossa Israelin viimeaikaiset iskut Gazaan.
Välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita Israelin iskuja ja siviiliuhrien määrää. Kolmikon lausunnon mukaan kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomus.
Palestiinalaisviranomaiset kertoivat maanantaina, että noin 20 ihmistä oli kuollut Israelin iskuissa sunnuntain jälkeen. Kuolleiden joukossa oli naisia ja lapsia.