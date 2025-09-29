Suositulla kauppapaikalla tuli vastaan suorastaan rikollisen hyvä tarjous, kirjoittaa MTV Uutisten rikos- ja oikeustoimittaja Miikka Hujanen.

Netissä toimiessa pätee yksi kultainen sääntö. Jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se harvemmin on totta.

Törmäsin vähän aikaa sitten mielenkiintoiseen tilanteeseen, jossa joko missasin parhaat kaupat miesmuistiin tai väistin osallistumasta epämääräiseen toimintaan. Tarkoituksenani oli hankkia tietokone, joko hieman käytettynä tai uutena kaupasta. Mieluiten säästäisin hieman rahaa ja hankkisin laitteeni vain vähän käytettynä.

Satuin huomaamaan, että suositulla kauppapaikalla oli myynnissä viimeisen päälle varusteltu tietokone, huomattavasti parempi ja tehokkaampi kuin se, jonka harkitsin ostavani uutena kaupasta. Myyjän mukaan laite oli käyttämätön, avaamattomassa pakkauksessa ja ostokuittikin löytyisi.

Myyjän pyytämä hinta oli peräti 1 300 euroa halvempi kuin vastaavan laitteen hinta kaupassa. Saisin samalla rahalla huomattavasti paremman tietokoneen kuin marssimalla kauppaan ja ostamalla uuden.

Tämä todellakin kuulosti liian hyvältä.

Tuntui oudolta, että niin kallis tuote oli myynnissä niin halvalla. Ajattelin, että vaikka se olikin erikoista, sille saattaisi löytyä järkeenkäypä syy. Olen aiemminkin onnistunut saamaan käyttämätöntä tai vain vähän käytettyä elektroniikkaa huomattavasti kaupan hintaa halvemmalla.

Kun tiedustelin myyjältä syytä tavaran myymiselle, hän ei halunnutkaan vastata suoraan helppoon ja yksinkertaiseen kysymykseen. Sen sijaan, että myyjä olisi kertonut myymisen syyn, hän kertoi ostaneensa laitteen osamaksulla ja mainitsi epämääräisesti lainoista.

Kun huomautin, ettei hän vastannut kysymykseen, sävy muuttui aggressiiviseksi. Myyjä väitti vastanneensa ja kertoi, että olisi minun ongelmani, jos en ymmärrä hänen vastaustaan. Pyysin nähdä kuvan laitteen ostokuitista, mutta sen hän suostuisi näyttämään ainoastaan kaupantekotilanteessa.

Olen ostanut ja myynyt tavaraa netissä lukemattomia kertoja, joista ylivoimaisesti suurin osa on sujunut mutkitta. Tällaiseen myyjään en ollut vielä aiemmin törmännyt. Viimeistään nyt olin varma siitä, että yksi seuraavista vaihtoehdoista olisi ainakin mahdollinen.

A: Myyjä on erikoinen tyyppi, jolla on keskimääräistä päiväkoti-ikäistä huonommat sosiaaliset taidot. Tuote on kuitenkin sitä mitä pitää, eikä asiaan oikeasti liity mitään outoa.

B: Myyjä on huijari. Hänellä ei oikeasti ole väittämäänsä tuotetta, vaan "avaamattomasta pakkauksesta" paljastuukin jotain aivan muuta.

C: Myyjällä on kyseinen tuote, mutta se on varastettu. Kuitti, jos sellainen oikeasti löytyy, taas on tekaistu.

D: Myyjällä on kyseinen tuote ja hän on ostanut sen osamaksulla, mutta ei aio maksaa laitteen ostohintaa alkuperäiselle myyjälle.

Tapauksessa D kyseessä olisi niin sanottu osamaksupetos. Siinä hankitaan arvokas tavara osamaksulla ja myydään se nopeasti eteenpäin. Nykyään tällainen ei tosin ole yleistä, ellei ostamisessa ole käytetty omien henkilötietojen sijasta tietojenkalastelulla varastettuja henkilötietoja. Poliisin mukaan ja useiden lukemieni käräjäoikeuden petostuomioiden perusteella tällainen ei ole ollenkaan epätavallista.

Päädyin sille kannalle, että vaihtoehto A oli riittävän epätodennäköinen ja annoin myyjän pitää tunkkinsa.

Kallistuin vaihtoehto D:n kannalle. Jos myyjällä olisi selkeä ja looginen selitys osamaksulla ostetun tuotteen pikaiselle myymiselle, hänen voisi olettaa kertovan siitä avoimesti, eikä väistelevän kysymyksiä.

Siinä missä varastetun tavaran ostaja menettää aina ostamansa tuotteen, petoksella hankitun omaisuuden ostaja nauttii lähtökohtaisesti vilpittömän mielen suojasta. Sekään ei kuitenkaan ole aukoton, vaan viime kädessä käräjäoikeus ratkaisee, olisiko ostajan tullut haistaa palaneen käryä vai ei.

Parin päivän päästä laite oli merkattu myydyksi. Ostaja antoi myyjälle arvosanaksi 10 ja kiitti nopeista ja sujuvista kaupoista.

Harmi, etten todennäköisesti koskaan saa tietää, missasinko suorastaan rikollisen hyvät kaupat, vai vältyinkö osallistumasta mahdollisesti rikolliseen toimintaan.

