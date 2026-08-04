Teemu Lehtilä nähdään syksyllä jo neljännessä Salkkarit-roolissaan.
Salatuissa elämissä nähdään syksyllä yllätyskäänne, kun näyttelijä Teemu Lehtilä tekee jo neljännen roolisuorituksensa sarjassa.
Tähän mennessä Lehtilä on esittänyt Salkkarit-historiansa aikana kolmea hahmoa: Aaro Vaalannetta, Eero Vanalaa sekä veljesten isää.
Teemu Lehtilä on näytellyt Salkkareissa kolmea eri hahmoa.
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Salkkareiden kevätkausi jäi Aaron osalta kriittiseen kohtaan, kun hahmo sai luodin päähänsä tilanteen eskaloiduttua teollisuushallissa. Ampuja oli Aaron tytär Linda.
Salkkareiden syyskauden traileri tarjoilee esimakua siitä, miten tilanne jatkuu syksyn jaksoissa.
– Mä en tunne pulssia, Lindan kuullaan sanovan trailerissa.