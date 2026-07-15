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Mikko Suursalmi meinasi joutua huijauksen uhriksi | MTV Uutiset



MTV:n Mikko Suursalmi oli hilkulla joutua huijauksen uhriksi puhelimessa – tämä paljasti soittajan Juontaja Mikko Suursalmea yritettiin huijata puhelimessa varsin vakuuttavasti. AOP/Onni Ojala, MTV Julkaistu 15.07.2026 15:29 Teresia Jokela Juontaja Mikko Suursalmea yritettiin huijata puhelimessa erittäin ovelalla tavalla. Yksi asia sai kuitenkin hänen hälytyskellonsa soimaan. Viiden jälkeen -ohjelman juontaja Mikko Suursalmelle oli käydä köpelösti, kun hänelle soitettiin "Osuuspankin turvallisuuspalvelusta". Maanantaina Suursalmi sai puhelun 010-alkuisesta numerosta, jossa oli Suomen suuntanumero +358. Hän vastasi puheluun, mikä käynnisti suomenkielisen naisen äänellä puhutun nauhoitteen, jossa kerrottiin puhelun tulevan OP:n turvallisuuspalvelusta. – Nauhoitteessa sanottiin, että OP on havainnut, että pankkitililleni on päästy onnistuneesti Samsung Galaxy -merkkisellä puhelimella. Jos puhelin ei ole minun, niin pyydettiin painamaan numeroa 1, joka yhdistää puhelun turvallisuusasiantuntijalle, Suursalmi kertoo. Suursalmella ei ole Samsungin puhelinta, joten hän teki työtä käskettyä ja jäi odottamaan noin viideksi minuutiksi. Lue myös: Saitko puhelun "Klarnalta"? Varoitus huijauksesta Sillä välin hän kävi mobiilipankissa ja totesi, ettei siellä ole ollut mitään kummallista liikennettä. Pian puheluun vastasi OP:n turvallisuuspalvelun asiantuntijana esittäytynyt mieshenkilö, joka puhui suomea savolaisella aksentilla. Hän sanoi nimensäkin, mutta hyvin epäselvästi. – Hän kertoi hyvin vakuuttavasti, että OP on havainnut, että Samsungin puhelimella on päästy pankkitililleni. Mies kyseli, onko vaimollani tai lapsillani pääsyä tililleni, Suursalmi kertaa puhelun kulkua.

Huijari kertoi näkevänsä paikat, missä puhelin on liikkunut. Hän kysyi, missä Suursalmi oli sillä hetkellä ja kertoi, että puolen päivän aikaan hänen tilillään oli muka käyty Hattulasta käsin.

Koko prosessi herätti luottamusta

Suursalmi on seurannut tiiviisti, miten erilaiset huijaukset kehittyvät. Mutta tämän huijarin luoma prosessi loi heti niin vahvan luottamuksen, etteivät Suursalmen hälytyskellot heti soineet.

– Toki näin jälkikäteen voi miettiä, että oli epäilyttävää, että tunnistautumista ei pyydetty OP Mobiilin kautta. Sitten, kun tiedustelin, voinko soittaa hänelle kohta takaisin, niin mies vastasi, ettei heille voi soittaa.

– Mies sanoi, että puhelu tulee tuntemattomasta numerosta tai sitten puhelimen ruudulla lukee OP. Siitä heräsi jo hiukan epäilys, koska kumpikaan miehen sanomisista ei pitänyt paikkaansa, Suursalmi kertoo.

Hän kuitenkin uskoi monta minuuttia soittajan hyviin tarkoitusperiin, koska mies kyseli paljon asioita.

– Onko tällainen nettiohjelma tuttu? Käytätkö verkkopankkia enemmän puhelimella vai tietokoneella? Onko tietokone lähellä?

– Hän kertoi, että todennäköisesti puhelimessani on virus, jonka myötä huijaus on käynnistynyt, ja tililtäni on yritetty tänään siirtää kahteen kertaan tuhansia euroja rahaa, Suursalmi sanoo.

Soittaja sanoi, että Suursalmen asettamien turvarajojen perusteella pankin hälytyskellot alkoivat muka soida, ja lukuisien huijausyritysten myötä OP olisi alkanut tehdä turvallisuussoittoja. Se lisäsi Suursalmen luottamusta.

Seuraavaksi mies kysyi Suursalmen pankkitunnuksia, mikä tosin paljasti heti, että kyseessä on huijaus.

– Sitten olin hetken hiljaa ja googlasin puhelun aikana, ettei pankkitunnuksia koskaan kysytä puhelimessa. Kun totesin tämän hänelle, hän löi luurin korvaan.

Hyvin kehittynyt huijaus

Puhelun jälkeen Suursalmi otti yhteyttä Osuuspankkiin. Siellä ei ollut vastaavasta puhelinhuijauksesta koskaan kuultukaan.

– Siellä oltiin todella yllättyneitä. Sanoivat huijausta hyvin kehittyneeksi ja kiittivät, että kerroin asiasta. Virkailija totesi, ettei tililläni ole ollut mitään liikennettä, eikä se todennäköisesti ole vaarassa, mutta silti pankkitunnukseni kannattaa varmuuden vuoksi sulkea.

Suursalmi kehottaa aina oleman hieman epäileväinen vieraasta numerosta tulevia puheluita kohtaan.

– Tällainen huijaus voi mennä aivan heittämällä läpi, hän toteaa.

Laaja ilmiö

Jos pelkää tulleensa huijatuksi, kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä pankkiin ja tehdä tämän jälkeen asiasta rikosilmoitus.

Telemarkkinointiliiton mukaan huijauspuheluissa toistuvat tietyt piirteet, vaikka ne voivatkin olla keskenään hyvin erilaisia.

Huijarit soittavat usein ulkomaisista numeroista, mutta numero voi olla myös suomalainen, kuten Suursalmen tapauksessa.

Soittaja puhuu usein vakavaan sävyyn, painostavasti ja vakuuttavasti. Joissain tapauksissa puhelu katkeaa nopeasti, jolloin vastaanottajaa houkutellaan soittamaan numeroon takaisin.

Puhelun aikana voidaan pyytää vahvistamaan henkilötietoja, maksutapahtuma, pankkitietoja tai kirjautumaan palveluun linkin kautta. Automatisoiduissa puheluissa nauhoitettu viesti pyrkii ohjaamaan kuulijan jatkotoimiin.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski muistuttaa, että kyse on laajasta ilmiöstä, jossa huijarit vaihtelevat jatkuvasti nimiä, lähettäjiä ja yhteydenottotapoja. Epäilyttävissä yhteydenotoissa tärkeintä on olla toimimatta kiireessä.

Huijauspuheluita soitetaan valtavia määriä. Esimerkiksi Telia kertoo, että on estänyt alkuvuonna yli 4,5 miljoonaa asiakkaidensa liittymiin soitettua huijauspuhelua.

Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa maksutta Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta. Palvelu auttaa selvittämään, onko kyseessä tunnettu huijaus- tai häiriöyhteydenotto.

Kuluttajan kannattaa muistaa, että pankit tai viranomaiset eivät koskaan kysy puhelimessa pankkitunnuksia tai korttitietoja, eivätkä pyydä tekemään maksuja.

Pankki saa myös pysäytettyä epäilyttävät maksut ilman asiakkaan erillistä hyväksyntää.

Telian vinkit – näin soitat ja vastaat puhelimella turvallisesti • Katso, mistä numerosta sinulle soitetaan. Huijarit soittavat Suomeen usein maista, joiden suuntanumerot näyttävät pikaisesti katsottuna suomalaisille tutuille numeroille.

• Ajattele ennen kuin toimit. Huijarit pyrkivät iskemään kiinni heikkona hetkenä arjen kiireen keskellä.

• Älä soita takaisin ulkomailta tulleeseen lyhyeen puheluun, jonka soittajaa et tunne.

• Ole erityisen tarkkana, jos odottamaton puhelu tulee pikaviestisovelluksen kautta. Rikolliset soittavat yhä useammin viestisovellusten kautta kiertääkseen teleoperaattoreiden estoja ja suojauksia.

• Jos vastaat epähuomiossa puheluun, jota epäilet huijaukseksi, sulje puhelin.

Katso myös alla oleva video: Huijausyritykset yleistyvät – miten niitä voi torjua?

9:45 Huomenta Suomen vieraina Finanssiala ry:n johtaja Niko Saxholm ja Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku