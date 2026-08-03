Venäläinen jääkiekkolegenda Aleksandr Kozhevnikov jyrisee IIHF:n suuntaan.

Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin kansainvälisestä jääkiekosta vuonna 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedotti juuri torstaina, ettei Venäjä saa osallistua myöskään ensivuotisiin MM-kilpailuihin. MM-päätös koskee miesten lisäksi alle 20- ja 18-vuotiaiden ikäluokkia.

Venäjän jääkiekkoliitto on ilmoittanut valittavansa asiasta Urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen Casiin.

Vyyhtiä on nyt kommentoinut jyrkästi venäläinen jääkiekkolegenda Aleksandr Kozhevnikov. Hän otti kiinni siihen, että IIHF:n vaalit pidetään syksyllä.

– Johdossa ovat olleet samat ihmiset pitkään. Ensin pidetään vaalit, ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Jos meidät otetaan takaisin, se tapahtuu aivan viime hetkellä, Kozhevnikov lausui uutistoimisto Tassille.

Hänen mukaansa edes Aleksandr Ovetshkinin kaltaisten venäläislegendojen läsnäolo IIHF:n johdossa ei kuitenkaan auttaisi Venäjää takaisin.

– Vaikka meillä olisi siellä oma edustaja, se ei muuttaisi mitään. Vastuussa on henkilöitä, jotka eivät ole kiekkoihmisiä, eikä edes Ovetshkin pystyisi muuttamaan tilannetta. Ihmiset siellä ovat puhtaita russofobeja, jotka tuntevat nyt olevansa kuninkaita, Kozhevnikov väitti.

Neuvostoliittoa edustanut mies voitti maailmanmestaruuden Suomessa pelatuissa kisoissa 1982 ja saavutti olympiakultaa 1984 sekä 1988. Kozhevnikov valittiin Neuvostoliiton ja Venäjän jääkiekkoilun kunniagalleriaan 1982.