Huhtikuun alussa tehty liikennepysäytys auttoi poliisia pääsemään autopetoksia tehtailevan pariskunnan jäljille.
Poliisi tiedottaa päässeensä mittavan autopetosrikoskokonaisuuden jäljille partion tekemän liikennepysäytyksen yhteydessä.
Epäillyt saatiin kiinni lyhyen takaa-ajon jälkeen Vantaalla 4. huhtikuuta.
– Tapahtumat saivat alkunsa Vantaalle sovituista autokaupoista, jotka osoittautuivat huijaukseksi. Raha vaihtoi omistajaa tekaistun maksukuitin turvin. Tämän jälkeen isompi rikosvyyhti lähti purkautumaan, kertoo rikoskomisario Lasse Lagerbohm tiedotteessa.
Samaa pariskuntaa koskevaan rikoskokonaisuuteen liittyy 13 rikosilmoitusta, joihin liittyvät tapaukset epäillyt ovat pääasiallisesti myöntäneet.
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Naisen ja miehen epäillään ostaneen autoja netti-ilmoitusten perusteella ja käyttäneen kaupanteossa tekaistuja maksukuitteja.
Kaupanteon jälkeen pariskunnan epäillään myyneen autot välittömästi uudelleen.
Poliisi pitää pariskunnan tekotapaa röyhkeänä.
– Epäillyt ovat osoittautuneet pitkän linjan suorittajiksi. Heillä molemmilla on mittavaa taustaa erilaisista petosrikoksista, jotka liittyvät autojen lisäksi lemmikkieläimiin ja vuokra-asuntoihin. He ovat tehneet kyseisiä rikoksia omilla nimillään, Lagerbohm jatkaa.