Yksi ihminen loukkaantui vakavasti räjähdyksessä asuinrakennuksessa Vaasassa.
Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos.
Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon.
Tapahtuneen vuoksi parikymmentä asukasta jouduttiin evakuoimaan ja neljä asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa.
Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä.