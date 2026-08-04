Vapaaottelija Allan Nascimento on kuollut 34-vuotiaana, kertoo vapaaottelujärjestö UFC.
UFC:n tiedotteen mukaan Nascimento sai sydänkohtauksen nukkuessaan.
Paikalle hälytetty ensiapuhenkilökunta yritti elvyttää brasilialaista, mutta lopulta hänet todettiin kuolleeksi.
Nascimento ottelu ammattilaisuransa aikana 29 ottelua, joista hän voitti 22. Voitoista kaksi tuli tyrmäyksellä ja 15 kuristuksella. UFC:ssä Nascimento otteli kuudesti voittaen neljästi.
Nascimento nähtiin häkissä viimeisen kerran 20. kesäkuuta, kun hän hävisi hajaäänituomiolla Mitch Raposolle.