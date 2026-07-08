Poliisi varoittaa nostamasta tuntemattomille rahaa – "Saattaa syyllistyä itse rikokseen"

Myöhemmin uhrit huomasivat, että mitään tilisiirtoa ei oikeasti oltu koskaan tehty. Uhrin menettivät petkutuksessa noin 200–500 euroa.

Poliisi kertoo selvittävänsä petossarjaa, jossa epäilty on pyytänyt uhreilta apua kertoen hukanneensa pankkikorttinsa. Epäilty teki uhrien tilille valesiirron ja näyttänyt näille tekaistua kuittia todisteena siirrosta. Uhrit nostivat "siirretyt" rahat pankkiautomaatilta ja luovuttaneet ne epäillylle.

Somesta ostettu tapahtumalippu voi olla huijaus

– Mikäli haluaa varmistua lippujen aitoudesta ja siitä, että lippu todella on olemassa, kannattaa sopia lippujen osto ja myyntitapahtuma esimerkiksi tapahtumaportille tai tapahtumanjärjestäjän mahdollisesti luomalle viralliselle kauppapaikalle, jossa aitouden pystyy todentamaan ennen lipun maksamista, poliisi neuvoo.