Sisä-Suomen poliisilaitos varoittaa kansalaisia huijauksista, joissa kansalaisilta on viety rahaa huijaamalla tekaistuilla tilisiirroilla.
Poliisi kertoo selvittävänsä petossarjaa, jossa epäilty on pyytänyt uhreilta apua kertoen hukanneensa pankkikorttinsa. Epäilty teki uhrien tilille valesiirron ja näyttänyt näille tekaistua kuittia todisteena siirrosta. Uhrit nostivat "siirretyt" rahat pankkiautomaatilta ja luovuttaneet ne epäillylle.
Myöhemmin uhrit huomasivat, että mitään tilisiirtoa ei oikeasti oltu koskaan tehty. Uhrin menettivät petkutuksessa noin 200–500 euroa.
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Poliisi ei luovuttaisi rahaa tuntemattomille
Poliisi kertoo yhä tutkivansa tapausta, mutta rikoskomisario Matti Kotisaari petostutkinnasta kehottaa kansalaisia epäluuloon, kun heiltä pyydetään rahallista apua.
– Itse en nostaisi enkä luovuttaisi rahaa tuntemattomille, Kotisaari sanoo tiedotteessa.
Poliisin mukaan auttaessaan saattaa tietämättään joutua osalliseksi rikolliseen toimintaan ja syyllistyä itse rikokseen, esimerkiksi rahanpesuun.
Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisilla keinoilla hankitun rahan nostamista, siirtämistä ja edelleen luovuttamista, jossa tarkoituksena on häivyttää rahan alkuperä.