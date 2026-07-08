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Lapsia kiristetään tekoälyllä luoduilla alastonkuvilla | MTV Uutiset



Lapsia kiristetään tekoälyllä luoduilla alastonkuvilla – poliisi: "Älä maksa" Poliisi kehottaa harkitsemaan tarkoin, millaisia kuvia julkaisee itsestään tai läheisistään verkossa, sosiaalisessa mediassa tai keskustelukanavissa. IMAGO/Bihlmayerfotografie/ All Over Press Julkaistu 08.07.2026 06:00 Piia Turunen Lasten ja nuorten kiristäminen tekoälyllä luoduilla alastonkuvilla on yleistynyt. Poliisi varoittaa maksamasta kiristäjille. Itä-Suomessa on tullut poliisin tietoon useita tapauksia, joissa lapsi tai nuori on joutunut kiristyksen kohteeksi sosiaalisen median alustoilla. Tapaukset kytkeytyvät nimenomaan alastonkuvilla kiristämiseen eli niin sanottuun sextortion-ilmiöön, josta Huomenta Suomessa puhuttiin aiemmin. Asiasta tiedottavan Itä-Suomen poliisilaitoksen mukaan tapaukset alkavat pääsääntöisesti yhteydenotolla tuntemattomalta henkilöltä jollakin somealustalla. Lue myös: Julkaisetko lapsestasi kuvia somessa? Vakava varoitus: Tekoäly loi uuden uhan Uhriksi joutuvalle lähetetään esimerkiksi Instagramissa, Snapchatissa tai Telegramissa hänestä tekoälyllä luotuja alastonkuvia tai muuta arkaluonteista materiaalia. Niitä uhataan levittää, ellei uhri suorita maksua. Yleensä kiristäjä pyytää maksuksi esimerkiksi Steamin, Applen tai G2A:n lahjakortteja. Tekijä voi olla tuntematon tai joku, johon uhri on tutustunut pitkällä aikavälillä ja, jolle nuori on itse jakanut itsestään myöhemmin kiristyksessä käytettäviä kuvia. Varkautelaisnuorelle järkyttävä uhkaus Eräässä tapauksessa varkautelainen, vuonna 2007 syntynyt nuori oli saanut viestin Instagram -sovelluksessa hänelle entuudestaan tuntemattomalta henkilöltä. Nuoren kertoman mukaan alkuun normaalisti sujuneiden keskusteluiden jälkeen henkilö oli alkanut kiristämään häneltä 200 euroa.

Keskustelukumppani oli ottanut nuoren kuvat hänen Instagram-tililtään ja liittänyt niihin syytteen lapsen raiskauksesta sekä alastonkuvia.

Raha oli pyydetty lähettämään lahjakortteina tai muina lahjan tapaisina valuuttoina kiristäjän ilmoittamaan sähköpostiin. Nuorelle oli esitetty uhkaus, että jos hän ei maksa vaadittua maksua, kiristäjä julkaisee kuvat kaikille nuoren Instagram-tilin seuraajille.

Nuori ei suostunut maksamaan kiristäjälle, vaan teki asiasta rikosilmoituksen poliisille. Poliisi tutkii tapausta kiristyksen yrityksenä.

Kuopiolaisnuori alkoi saada uhkauksia normaalin jutustelun jälkeen

Toisessa esimerkkitapauksessa vuonna 2009 syntynyt kuopiolainen nuori ilmoitti poliisille, että häntä on kiristetty Telegram- ja Instagram-sovelluksissa ostamaan Steam cardeja, tai muuten hänestä levitetään tekaistuja alastonkuvia ja videoita.

Myös tässä tapauksessa uhria oli lähestynyt keskustelualustalla hänelle entuudestaan tuntematon henkilö, jolta uhri oli normaalin jutustelun jälkeen alkanut saada uhkauksia.

Poliisi tutkii tätäkin tapausta kiristyksen yrityksenä. Tutkinnassa on selvinnyt, että kiristäjän jäljet johtavat Nigeriaan.

Iisalmelaisnuori maksoi liki 900 euroa kiristäjälleen

Kolmannessa esimerkkitapauksessa vuonna 2006 syntynyt iisalmelainen nuori ilmoitti poliisille, että häneltä oli kiristetty rahaa alastonkuvia vastaan Snapchatissa sekä Startselect- ja G2A -sivustoilla.

Nuoreen oli ollut yhteydessä kaksi käyttäjänimeä, jotka olivat uhanneet julkaista hänestä alastonkuvia, ellei hän maksa kiristäjille rahaa lahjakorttien muodossa.

Nuori oli maksanut kiristäjille kahdeksalla lahjakortilla yhteensä 897 euroa. Poliisi tutkii tapausta kiristysrikoksena.

Kiristyksellä viedyt rahat menetettyjä

Poliisin mukaan tapauksille on yhteistä, että tekijä on yleensä ulkomailla ja jää usein tuntemattomaksi.

Uhattua materiaalia on harvoin jaettu tai julkaistu, vaan uhkauksilla on pyritty saamaan uhri hätääntymään ja maksamaan. Jos rahaa tai lahjakortteja ei ole saatu, on kiristäjä siirtynyt todennäköisesti seuraavaan uhriin.

Poliisi muistuttaa, ettei ole mitään takuita siitä, että kuvat "poistetaan", vaikka kiristäjälle maksaisikin hänen vaatimansa maksun. Poliisin mukaan todennäköisempää on, että mikäli kiristäjälle maksaa kerran, niin kiristys tulee jatkumaan.

Kiristyksessä menetettyä rahaa ei juuri koskaan saada takaisin.

– Älä maksa kiristäjälle, ja tee asiasta rikosilmoitus poliisille, poliisi kiteyttää tiedotteessaan.

"Pelkkä kasvokuva riittää"

Poliisi kehottaa myös harkitsemaan tarkoin, millaisia kuvia julkaisee itsestään tai läheisistään verkossa, sosiaalisessa mediassa tai keskustelukanavissa.

– Valokuvat voivat päätyä tekoälyllä muokattuihin materiaaleihin tietämättäsi tai niillä voidaan kiristää sinua, poliisi kirjoittaa.

– Vaikka et julkaise itsestäsi mitään arkaluontoisia kuvia, pelkkä kasvokuva riittää siihen, että tekoälyn avulla siitä luodaan arkaluonteista materiaalia, poliisi lisää.

Tapaukset, joissa verkossa levitetään lasta seksuaalisesti esittävää kuvaa, ovat lähes kolminkertaistuneet määrältään Itä-Suomessa parissa vuodessa.

Lisätietoa ja tukea vanhemmille SOS-lapsikylän palvelut vanhemmuuden tukemiseksi

Pelastakaa Lapset ry:n Huippula -palvelu lapsille, nuorille ja aikuisille: mitä jokaisen vanhemman tulisi tietää netin vaaroista

Suojellaan Lapsia ry:n opas vanhemmille digiturvataidoista

Take It Down: ilmainen palvelu, joka voi auttaa estämään alle 18-vuotiaista otettujen, osittain tai täysin alastomien ja/tai seksuaalisten kuvien tai videoiden jakamisen verkossa tai poistamaan niitä