Itäisellä Suomenlahdella rajoitetaan meri- ja ilmaliikennettä.
Puolustusvoimat ilmoitti X:ssä, että itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen ilmailun rajoitusalue tiistaiaamuna kello 5.26 alkaen.
Merialueen osalta rajoitus otettiin käyttöön kello 5.40.
– Kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan, Puolustusvoimat kirjoittaa X:ssä.
Samoihin aikoihin Reuters uutisoi, että Venäjällä Pietarin lähellä sijaitsevaan varastoon oli osunut lennokkeja. Asiasta Telegramissa kertonut Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko ei maininnut kohteen nimeä.
Rajoitukset tiuhentuneet
Vastaavanlaisia rajoituksia on nähty itäisellä Suomenlahdella kesän mittaan useasti.
Sotatieteiden tohtori ja kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) kertoi heinäkuussa MTV Uutisille, että rajoitusten tiuhentuminen liittyy Ukrainan iskujen painopisteen siirtymiseen yhä lähemmäksi Suomen lähialueita.