Valioliigassa pelaava Chelsea on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen Jordan Hendersonin, 36, kanssa.
Henderson siirtyy lontoolaisten riveihin Brentfordista, jonka kanssa hän purki pelaajasopimuksensa viime viikolla.
Viime kaudella Henderson pelasi Valioliigassa 32 ottelua tehden yhden maalin ja antaen kolme maaliin johtanutta syöttöä.
Kokenut keskikentän työmyyrä oli osana Englannin MM-joukkuetta. Hän sai vyölleen yhden ottelun.
Henderson loukkaantui MM-kisoissa, kun hän mursi ranteensa kompastuttuaan mainosaitaan Meksikoa vastaan pelatun neljännesvälieräottelun voitonjuhlissa.
Henderson on pelannut uransa aikana myös Sunderlandissa, Liverpoolissa Al-Ettifaqissa ja Ajaxissa. Valioliigassa hän on pelannut yhteensä 463 ottelua.
Chelsea on ollut uuden päävalmentajansa Xabi Alonson johdolla aktiivinen kesän siirtomarkkinoilla. Hendersonin lisäksi joukkueen vahvuuteen ovat liittyneet Valentin Barco, Danny Welbeck, Maxence Lacroix, Morgan Rogers, Marco Palestra ja Geovany Quenda.