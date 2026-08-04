Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan.
Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että maanjäristyksessä kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt 6 125.
Sairaalahoitoa oli tarvinnut lähes 61 000 ihmistä.
Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella.
Rodriguezin mukaan järistyksen aiheuttamasta romusta 16,5 prosenttia on tähän mennessä saatu raivattua pois.
Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä kaksi maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä on yksi Latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä.