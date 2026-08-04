Laiton maahantulo Eurooppaan on vähentynyt merkittävästi vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen. MTV Uutiset selvitti, mitkä ovat suosituimmat reitit.
Laittomien rajanylitysten määrä Euroopan unioniin on ollut alkuvuonna laskussa edellisvuoteen verrattuna, selviää Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin tilastoista.
Tammi-kesäkuussa 2026 kirjattiin 49 000 laitonta rajanylitystä, joka on 37 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Laittomat rajanylitykset Marokosta Espanjan Ceutaan eivät näy vielä Frontexin tilastoissa.
Vilkkaimmat reitit kulkevat Välimeren kautta
EU-alueelle saavutaan laittomasti useita pääreittejä pitkin. Kolme vilkkainta reittiä ovat itäisen, keskisen ja läntisen Välimeren reitit.
Itäisen Välimeren reitti kulkee Turkista Kreikkaan. Sen kautta on tehty laittomia rajanylityksiä tänä vuonna yli 16 600.
Keskisen Välimeren reitti kulkee Pohjois-Afrikasta kohti Italiaa ja Maltaa. Laittomia rajanylityksiä tältä reitiltä on ollut reilut 14 300.
Läntisen Välimeren reitti kulkee Luoteis-Afrikasta Espanjaan ja Kanariansaarille – laittomasti EU-alueella tuli tätä reittiä pitkin lähes 7 900 henkilöä.
Ceutan tapahtumat eivät vielä tilastoissa
Itäistä reittiä pitkin saapuu tilastojen valossa etenkin afghanistanilaisia ja sudanilaisia. Keskistä reittiä pitkin puolestaan bangladeshilaisia ja somalialaisia.