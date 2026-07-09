Poliisi varoittaa: Nuoria värvätään rahamuuleiksi somessa – kovat seuraukset myös alaikäisille

Houkuttimena käytetään lupauksia riskittömästä ja helposta rahasta, vaikka todellisuudessa toiminta on rangaistavaa ja voi johtaa rikosoikeudellisen vastuun lisäksi vahingonkorvausvastuuseen.

Värväystä tapahtuu erityisesti viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kuten Snapchatissa ja Telegramissa.

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Myös alaikäisiä mukana

Rikoksentekijät etsivät vapaaehtoisia alaikäisiä, joille luotaisiin virtuaalinen luottokortti henkilötietojen ja suomalaisten pankkitunnusten luovuttamisen jälkeen. Virtuaalista luottokorttia käyttäen rikolliset ostaisivat kryptovaluuttaa ja alaikäinen saisi osan tuotosta.

Poliisi korostaa, että väite alaikäisen "riskittömyydestä" tai siitä, ettei velkaa tarvitsisi maksaa, ei pidä paikkaansa.

– Jos henkilö ottaa vastaan, luovuttaa, siirtää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta tai rikoksen tuottamaa hyötyä joko hankkiakseen hyötyä itselleen tai toiselle taikka peittääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän, syyllistyy henkilö rahanpesuun, tiedotteessa kerrotaan.