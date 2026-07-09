Seuraukset rahanpesusta ovat vakavat myös alaikäiselle.
Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedottessaan havainneensa kasvua ilmiössä, jossa nuoria houkutellaan mukaan niin sanottuun rahamuulitoimintaan.
Värväystä tapahtuu erityisesti viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kuten Snapchatissa ja Telegramissa.
Houkuttimena käytetään lupauksia riskittömästä ja helposta rahasta, vaikka todellisuudessa toiminta on rangaistavaa ja voi johtaa rikosoikeudellisen vastuun lisäksi vahingonkorvausvastuuseen.
Rahamuuleja käytetään rikoksen uhreilta vietyjen varojen siirtämiseen rikollisten haltuun.
Rahamuulien tarkoituksena on vaikeuttaa rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista.
Käytännössä rahamuulit luovuttavat pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekevät itse rahasiirtoja rikollisten hyödyksi.
Poliisin mukaan rekrytointia tehdään myös tietojenkalastelupuheluiden soittajiksi, ja joissain tapauksissa värvääjät saavat provisiota uusien tekijöiden hankkimisesta.
Asian ytimessä.doc: Kohtalokas klikkaus
Anna-Kaisa klikkasi kiireessä huijauslinkkiä, ja pian lähes 40 000 euroa katosi hänen tileiltään.
Petoksen mahdollisti tilimuuli, jonka avulla rahoja siirrettiin ulkomaille.
Dokumentti seuraa Anna-Kaisan tarinaa oikeudenkäyntiin saakka. Dokumentissa kerrotaan tarkemmin myös tilimuuli-ilmiöstä.
19:51