Suosikkijuontaja huomasi järvellä oudon näyn. Hetkeä myöhemmin hän taisteli pelastaakseen veden varaan joutuneen miehen hengen.

Hikinen Iltapäivä -podcastin juontaja Tuomas "Tuke" Tuomi-Nikula kertoo tuoreessa jaksossa järkyttävästä tilanteesta, jossa hän pelasti veden varaan joutuneen miehen.

Tuomi-Nikula vietti juhannusta mökillään, kun hänen huomionsa kiinnittyi kaukana järvellä liikkuneeseen veneeseen.

– Se oli sen verran kaukana, ettei pystynyt näkemään, oliko siellä ihminen.

Moottorivene teki suurta ovaalin muotoista ympyrää. Tuomi-Nikula haki kiikarit, mutta niidenkään avulla ei selvinnyt, oliko veneessä ketään.

– Huusin vaimolle, että lähdetään soutamaan.

Kun pariskunta pääsi lähemmäksi, pahin epäilys osoittautui todeksi: moottorivene oli tyhjä.

– Tässä vaiheessa vaimo soitti hätäkeskukseen.

Tuomi-Nikulat soutivat veneen kulkureitille, ja Tuomas onnistui hyppäämään hallitsemattomasti liikkuneeseen veneeseen.

– Vedin veneestä kaasun pois ja ihmettelin, että mitäs hemmettiä tehdään, kun ketään ei näy missään. Sitten näin ehkä kilometrin päässä jotain liikettä. Ajattelin ensin, että se voisi olla vesilintu.

Vaimo jäi soutuveneeseen, ja Tuomi-Nikula lähti moottoriveneellä kohti havaintoaan.

– Lähdin täysiä tykittämään siihen suuntaan.

"Tilanne oli minuuteista kiinni"

Seuraavat hetket tallentuivat videolle. Tallenne keskeytyy juuri sillä hetkellä, kun Tuomi-Nikula ymmärtää veden varassa olevan miehen taistelevan hengestään.

Pelastuspaikka sijaitsi keskellä suurta järveä, kilometrien päässä lähimmästä rannasta.

– Siitä kohdasta ei uimalla pääse mihinkään. Juhannusvesi oli suhteellisen kylmää, kyseessä oli 60–70-vuotias mies eikä hänellä ollut pelastusliivejä.

Miehen voimat olivat ehtyneet lähes täysin.