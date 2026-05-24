Erkki Liikasen huijaamisesta epäillään kahta miestä, jotka ovat asuneet Suomessa. He ovat kiistäneet rikoksen.

Poliisin esitutkinta Suomen Pankin entiseen pääjohtajaan Erkki Liikaseen kohdistuneesta pankkihuijauksesta on valmistunut ja siirtyy syyttäjän pöydälle syyteharkintaa varten ensi viikolla.

Liikaselta vietiin noin 40 000 euroa useamman päivän aikana keväällä 2024.

Rikoksista epäillyiltä on saatu takavarikoitua huijatuista rahoista takaisin vajaat 20 000 euroa. Loput ovat jääneet kateisiin teille tietämättömille.

MTV Uutiset kertoi pankkihuijauksesta viime lokakuussa.

Poliisi on tutkinut tapausta törkeänä petoksena, mutta ei ota kantaa asianomistajan henkilöyteen. Liikanen itse on vahvistanut olevansa rikoksen uhri.

Epäillyillä taustalla monialarikollisuutta

Poliisin mukaan huijauksessa on kyse turvatilipetoksesta, mutta sen tarkemmasta toteuttamistavasta tutkinnanjohtaja Toni Uusikivi ei kerro.

– Keskimääräistä taitavammin tehty, Uusikivi muotoilee.

Esitutkinnan mukaan Liikasen huijaamisesta epäillään kahta noin 20–30-vuotiasta miestä, jotka ovat asuneet Suomessa. Molempien taustalla on monialarikollisuutta. He ovat kiistäneet rikoksen.

Lisäksi poliisi epäilee jutussa kahta miestä ja yhtä naista rahanpesusta. Heidän epäillään nostaneen Liikasen rahoja tai siirtäneen niitä omalle tilille ja eteenpäin.

Yksi rahanpesusta epäillyistä oli vangittuna kaksi viikkoa jutun tutkinnan alussa. Muut epäillyt eivät ole olleet vangittuna.