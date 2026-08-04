Ceutan siirtolaisvyöryä puidaan tiistaina EU:n sisäministereiden kesken.
EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan Ceutaan.
Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen.
Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo.