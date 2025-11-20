Helsingin Pasilassa tapahtui lokakuun lopulla liikennerikkomus, jonka seurauksena iäkkäältä kuskilta vietiin ajokortti.

Tämä ajosuoritus sai poliisin poistamaan ajo-oikeuden iäkkäältä kuskilta.

Tilanteessa autoilija ajoi 30 kilometrin tuntivauhdilla Pasilanraitiota pitkin, eikä pysähtynyt antamaan suojatien ylittämiseen valmistautuneelle jalankulkijalle tietä.

Poliisin julkaisema video näyttää tilanteen, ja kuinka jalankulkija nostaa keskisormen pystöön vastauksena kuljettajalle.

Tilanne tallentui takana ajaneen poliisin kojelautakameraan ja poliisi luonnollisesti pysäytti kuljettajan välittömästi tilanteen jälkeen.

Videon sosiaalisen median palvelu X:ssä jakanut Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein toteaa, että iäkäs kuljettaja ei sanojensa mukaan huomannut jalankulkijaa.

Poliisin oli täten tehtävä 14 päiväsakon lisäksi tuntuva toimenpide.

– Kortti pois ajokyvyn ilmeisen heikkenemisen vuoksi, Pasterstein kirjoittaa.

Liikennesääntöjen mukaan ajoneuvon pysähdyttävä ajoissa ja annettava tietä jalankulkijalle, joka on joko suojatiellä tai vastaavasti valmistautuu menemään sinne.