Maltti on valttia liikenteessä, muistuttaa ammattilainen.
Hyvin yleinen virhe tavallisella autoilijalla on vilkun käytön laiminlyönti, kertoo pitkän linjan rekkakuski Timo Nurminen.
– Tuntuu, että joka toiselta jää vilkku käyttämättä, Nurminen manaa.
Näin vaikuttaisi käyvän erityisesti liikenneympyrässä.
Lisäksi Nurminen on huomannut, että henkilöautojen kuljettajat ajavat nykyisin usein ylinopeutta. Syyksi hän arvioi vähäisen poliisivalvonnan.
Säilytä maltti
Isojen auton kohtaamiseen liikenteessä Nurmisella on tärkeä ohje: turvavälin noudattaminen.
Myöskään sivuteiltä ei kannata henkilöautolla rynniä painavan rekan eteen.
– Silloin joutuu seisomaan jarrun päällä, kun he eivät ajattele sitä ollenkaan, että millaista vauhtia isompi auto tulee.
Nurminen muistuttaa, että rekassa saattaa olla lastia jopa 76 tonnia.
– Tämä ei pysähdy ihan siinä missä henkilöauto.
Ennen kaikkea Nurminen kehottaa säilyttämään maltin liikenteessä. Hermojaan ei kannata menettää, vaikka edellä kulkisi muita hitaampi ajoneuvo, kuten rekka.
– Nykyään tehdään todella härskejä ohituksia, ei ajatella omaa, eikä toisen henkeä, Nurminen sanoo.
– Kyllä meistäkin ohi pääsee sitten, kun tulee se aika.
Nurminen on ajanut rekkaa vuodesta 1987, ja työn puolesta ajettuja kilometrejä on kertynyt hänelle noin neljä miljoonaa.
