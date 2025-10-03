Onnettomuustietoinstituutin mukaan alkolukko estäisi merkittävän osan henkilöautojen kuolemaan johtaneista onnettomuuksista.

Nykyinen turvatekniikka ei estä päihtyneen kuljettajan virheitä, kertoo Onnettomuustietoinstituutti tiedotteessaan.

Sen sijaan alkolukko vakiovarusteena olisi voinut tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan ehkäistä noin kolmanneksen henkilöautojen aiheuttamista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista viime vuonna. Sairauskohtauksia ja tahallaan aiheutettuja tapauksia ei tässä otettu huomioon.

– Päihtynyt kuljettaja hallitsee autoaan aktiivisesti eikä turvatekniikka voi estää kuljettajan tietoisia virheitä ja riskivalintoja, kuten ylinopeutta tai vaarallisia ohituksia. Alkolukko olisi voinut estää merkittävän osan viime vuoden henkilöautojen aiheuttamista liikennekuolemista, sanoo tiedotteessa teknologiapäällikkö Tapio Koisaari Onnettomuustietoinstituutista.

Asia selvisi, kun liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuvat kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet.

Sekäkäyttö ei vähennä merkitystä

Huumeiden yleistymistä on pidetty alkolukon tehokkuutta vähentävänä asiana. Onnettomuustietoinstituutin mukaan sekakäyttö on kuitenkin niin yleistä, että huumeita käyttänyt on usein juonut myös alkoholia.

Ennakkotietojen perusteella vain yksittäisissä tapauksissa päihtyneellä kuljettajalla ei ollut alkoholia veressään.

– Vaikka alkolukon asentaminen kaikkiin henkilöautoihin ei olisi realismia, sen käyttöä voitaisiin huomattavasti laajentaa rattijuopumuksesta jo kiinni jääneillä, Koisaari huomauttaa.

Aiemmin Liikennevakuutuskeskuksen tiedotteessa Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusvastaava ja Uudenmaan tutkijalautakunnan liikennetekninen jäsen Marko Kelkka otti kantaa erilaisiin turvallisuustoimiin liikenteessä.

– Jos saisin toteuttaa yhden konkreettisen turvallisuustoimen, se olisi alkolukko kaikkiin autoihin, Kelkka totesi.

Tärkein turvavaruste on turvavyö

Turvavyö on Onnettomuustietoinstituutin mukaan edelleen auton tärkein turvavaruste.

Aktiivisista turvalaitteista tehokkain on ajonvakautus. Sen on arvioitu vähentäneen henkilötietojen kuolemaan johtaneita onnettomuuksia peräti 40 prosenttia.

Lähde: Onnettomuustietoinstituutti