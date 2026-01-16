Elina Leskinen on raskaana.
Parhaillaan käynnissä olevan Suomalainen menestysresepti -kauden finalisti Elina Leskinen odottaa kolmatta lastaan.
Raskausuutinen käy ilmi Leskisen tuoreesta Instagram-postauksesta. Hän jakoi Instagram-tililleen videon, jossa hänen käteensä ojennetaan tuttipullo sekä ultraäänikuva.
– Ensi heinäkuun lopulla me ollaan suurperhe, Leskinen kirjoittaa videon yhteydessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Julkaisun kommenttikenttä on pullollaan onnentoivotuksia.
– Voi että, en mä kestä! Aivan ihana uutinen! Paljon onnea! mediapersoona Alina Voronkova iloitsee.
– Wow onnea, hyvinvointivaikuttaja Erna Husko toivottaa.
– Paljon onnea, fitnessvalmentaja Ilona Siekkinen kirjoittaa.
Leskinen tunnetaan myös somevaikuttajana, personal trainerina ja vuoden 2013 Miss Suomi -kilpailun finalistina. Leskinen kilpailee Suomalainen menestysresepti -ohjelmassa ravistettavalla valmissalaatilla.