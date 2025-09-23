Elina Niskanen on raskaana.
Salatut elämät -sarjassa Anniinaa esittävä näyttelijä Elina Niskanen on raskaana. Hän kertoo vauvauutisesta Instagram-tilillään.
Niskanen postasi Instagram-tililleen kauniin kuvasarjan pyöristyneestä vatsastaan.
– Kasvoimme ulos farkuistani, hän kirjoittaa englanniksi kuvasarjan yhteydessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.
Lue myös: Salkkareihin uusi hahmo! Tällainen on näyttelijä Elina Niskasen esittämä Anniina
Julkaisun kommenttikenttään on raapustettu lukuisia onnentoivotuksia.
– Onnea vielä! Ihania kuvia! Salkkarit-tähti Monika Lindeman kirjoittaa.
– Huikeasti onnea! niin ikään Salkkareista tuttu näyttelijä Pete Lattu kommentoi.
– Ihanaaaa!!! Ja ihanat kuvat hei, entinen Salkkarit-tähti Emma Nopanen toivottaa.
Niskasen esittämä Anniina-hahmo nähtiin Salkkareissa ensimmäsen kerran kevätkauden päätösjaksossa vuonna 2024.