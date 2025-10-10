Kaksi äitiä -tubettajat kertovat iloisia perheuutisia.
Someäidit-ohjelmassa esiintyneet, Kaksi äitiä -Youtube-kanavastaan tunnetut Ella Rosti ja Suski Silvander-Rosti ovat saaneet neljännen lapsensa.
Pariskunta kertoo ilouutisen Instagramissa. Lapsen synnytti Ella Rosti.
– Hän on täällä. Me ollaan niin onnellisia, että itkettää. Matkalla oli tarkoitus, suloisen postauksen yhteyteen on kirjoitettu.
Julkaisun kuvassa onnellinen pari pitelee perheen uutta tulokasta syleilyssään.
Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!
Monet pariskunnan seuraajista riensivät onnittelemaan muun muassa lukuisin sydänemojein.
– Onnea, lääkäti Pippa Laukka toivottaa.
– Paljon onnea koko perheelle, Johanna Harlin iloitsee.
– Onnea koko perheelle ja tervetuloa pikkuiselle, näyttelijä Jenni Kokander kirjoittaa.
Kaksikon elämään on mahtunut myös surua, sillä syyskuussa 2024 Pariskunta kertoi odottavansa neljättä lastaan. Myöhemmin he kertoivat, että synnytys alkoi liian aikaisin, eikä heidän lapsensa selvinnyt.