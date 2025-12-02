Alkukarsinnat selvittäneet kuusi finalistia ovat mukana kuuden kuukauden mittaisessa tuotekehityksessä. Tuomaristo arvioi ja pisteyttää tehtävät, ja suurimman pistesaaliin kerännyt kilpailija voittaa ensi kevään ykköslanseerauspaikan S-ryhmän kauppoihin.

Anemone Aaltonen on 31-vuotias lahtelainen, joka toimii Kaffa Roasteryn markkinointipäällikkönä Helsingissä. Kahvipavun sivuvirtatuote kahvimarja on kiinnostanut kahvipaahtimossa työstentelevää Anemonea jo pitkään, ja nyt hän pyrkii mukaan finaaliin ennennäkemättömällä kahvimarjasta valmistetulla luonnollisella energiajuomalla. Suurperheen kasvatti remontoi vapaa-ajallaan 100-vuotista puutaloa ja toteuttaa taiteellista puoltaan keramiikka- ja lasitöiden muodossa.