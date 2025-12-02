Suomalainen menestysresepti -semifinalisti kisaavat paikasta finaalissa.
Suomalainen menestysreseptietsii jälleen seuraavaa kotimaista ruokahittiä. Yli sadan ruokainnovaattorin joukosta valikoitui 20 ruokaideaa, joiden kehittäjät esittelevät ruokatuotteensa menestysreseptituomaristolle. Kymmenen potentiaalisinta ideaa jatkaa kisan semifinaaliin.
Alkukarsinnat selvittäneet kuusi finalistia ovat mukana kuuden kuukauden mittaisessa tuotekehityksessä. Tuomaristo arvioi ja pisteyttää tehtävät, ja suurimman pistesaaliin kerännyt kilpailija voittaa ensi kevään ykköslanseerauspaikan S-ryhmän kauppoihin.
Maikkarilla 2. joulukuuta nähtävässä jaksossa alkukarsinnasta tiensä semifinaaliin raivanneet kisaajat joutuvat tositoimiin, kun kuluttajat pääsevät arvioimaan kilpailutuotteet. Yksi kilpailija saa palkinnon. Tie finaaliin aukeaa vain kuudelle.
Tutustu semifinalisteihin:
Anemone Aaltonen kahvimarja-energiajuoma Lahti
Anemone Aaltonen on 31-vuotias lahtelainen, joka toimii Kaffa Roasteryn markkinointipäällikkönä Helsingissä. Kahvipavun sivuvirtatuote kahvimarja on kiinnostanut kahvipaahtimossa työstentelevää Anemonea jo pitkään, ja nyt hän pyrkii mukaan finaaliin ennennäkemättömällä kahvimarjasta valmistetulla luonnollisella energiajuomalla. Suurperheen kasvatti remontoi vapaa-ajallaan 100-vuotista puutaloa ja toteuttaa taiteellista puoltaan keramiikka- ja lasitöiden muodossa.
Antti Helkala suomalainen bagel Espoo
Kuudennen sukupolven leipuri Antti Helkala, 43, pyörittää Lappeenrannassa 150-vuotista Juho Pulli -leipomoa, joka valmistaa edelleen käsityönä viipurinrinkeleitä perinteisin menetelmin tori- ja markettimyyntiin. Pitkän historian kätköistä löytyi unohtunut karjalainen perinneresepti, suomalainen bagel, jota perheenisä on lähtenyt kehittämään tämän päivän makutottumuksia silmälläpitäen.
Elina Leskinen ravistettava salaatti Helsinki
Mikkelistä Helsinkiin muuttaneen 34-vuotiaan Elina Leskisen päivät täyttyvät lapsiperhearjen pyörityksestä. Somevaikuttajana toimivan Elinan intohimona ovat ruokaisat salaatit, ja hän on lähtenyt kehittämään uudenlaista ravistettavaa salaattia, joka ratkoo hektisten päivien ruokaongelmat käden käänteessä.
Julia Lounas minidog, corn dog, mac & cheese Tampere
Vuosi sitten keittiöpäällikkö Julia Lounas, 31, hurmasi tuomariston sienijerkyllään, mutta paikka finaalissa jäi haaveeksi. Tällä kaudella Lapin ammattikorkeakoulussa kuvataidetta opiskeleva Julia pyrkii mukaan puolen vuoden menestysreseptimatkalle amerikkalaistyyppisillä sormisyötävillä. Julia unelmoi siitä, että pystyisi jättämään jälkensä suomalaiseen ruokakulttuuriin.
Sampsa Luukkanen täytetyt riisikakut Helsinki
49-vuotias kokki ja pitkän linjan elintarvikealan osaaja Sampsa Luukkanen tavoittelee finaalipaikkaa täytetyillä riisikakuilla, jotka ovat saaneet inspiraation italialaisesta keittiöstä. Helsinkiläinen perheenisä ja ruoka-alan ideanikkari uskoo uudenlaisen pikkusuolaisen olevan seuraava kotimainen ruokahitti.
Samuli Wirgentius valmislettutaikina Porvoo
Porvoon jäätelötehtaan jäätelömestari Samuli Wirgentius pyrkii jälleen finaaliin, tällä kertaa heti käyttövalmiilla valmislettutaikinalla, joka on suunniteltu helpottamaan arjen ruokahetkiä. 47-vuotias perheenisä ja Michelin-kokki taitaa keittiömaailman salat, mutta Samulin haaveena olisi laajentaa osaamista tuotekehityksen puolelle ja luotsata valtakunnallisesti tunnettua brändiä.
Jerry Hietaniemi beetaglukaanijuoma Tammela
Sarjayrittäjä Jerry Hietaniemi, 34, on päättänyt ryhtyä sanoista tekoihin suomalaisten kolesteroliarvojen alentamisen puolesta. Elintarvikealaan intohimoisesti suhtautuva Jerry pyrkii finaaliin kaurasta valmistetulla beetaglukaanijuomalla, jota hän on kehittänyt yhdessä kauratutkija-isänsä kanssa Tammelassa Kaukolan kylässä.
Iita Tyykiluoto siemenrieska Oulu
Kisan kuopus Iita Tyykiluoto, 24, on päättänyt päivittää pohjoisen rieskan uuden sukupolven tarpeisiin. Iita työskentelee Haukiputaalla isovanhempiensa perustamassa Putaan Pulla -perheyrityksessä, joka on ollut hänelle kuin toinen koti aivan pikkulapsesta saakka. Suvun kannustamana Iita tavoittelee nyt Suomalaisen menestysreseptin voittoa siemenrieskalla, joka taipuu moneen.
Tuomas Hynninen proteiinipatukka puhtaista raaka-aineista Helsinki
27-vuotiaan innovaatiokonsulttina Helsingissä työskentelevän Tuomas Hynnisen tausta on start up -maailmassa rahoitusalalla, mutta nyt haaveissa siintää unelma omasta kansainvälisestä “snäkkibrändistä”. Alun perin Tuomas on lähtenyt kehittämään puhtaammista raaka-aineista valmistettua proteiinipatukkaa omiin tarpeisiinsa, sillä kaupan patukkahyllyltä puuttui luonnollisempi vaihtoehto nopeaan proteiinitarpeeseen. Nyt koripalloa harrastava Tuomas pyrkii patukalla menestysreseptikisan finalistikuusikkoon.
Kaisa Somerpalo hybridipyörykkä Helsinki
29-vuotias elintarviketieteilijä Kaisa Somerpalo on osallistunut menestysreseptikisan tuotekehitysmatkalle aiemmin tahinismoothiella. Elintarvikealan vaikuttajana toimiva Kaisa on pyrkimässä jälleen finaaliin, tällä kertaa täysin omalla ideallaan ja yrityksellään. Onko Kaisan liha- ja kasviproteiinit yhdistävä uudenlainen eineslihapulla seuraava suomalainen ruokahitti?
Tuomaristoa johtaa sekä ohjelmaa juontaa huippukokki Jyrki Sukula. Mukana ovat myös Finlaysonin liiketoiminnan johtaja Jukka Kurttila, Foodwestin tutkimuspäällikkö Suvi Luoma sekä S-ryhmän Sampo Päällysaho. Kauden puolivälissä tuomaristoon liittyy S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa.
Suomalainen menestysresepti MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ti klo 20 alkaen. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon