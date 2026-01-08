Senni Salminen kertoo hänen ja puolisonsa ensimmäisen lapsen syntymästä Instagramissa.
Kolmiloikkaaja Senni Salmisen ja hänen puolisonsa Stella Wickströmin lapsi on syntynyt. Salminen kertoo iloisesta perheuutisesta Instagramissa.
– Hän on täällä, Salminen kirjoittaa postaamansa kuvasarjan yhteydessä.
Julkaisun ensimmäisessä kuvassa Salminen pitelee vastasyntynyttä pienokaista sylissään.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.
Julkaisun kommenttikenttään on jätetty satoja onnentoivotuksia tuoreille vanhemmille.
– Onnittelut! ampujahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen kirjoittaa.
– Onneksi olkoon ja nauttikaa vauvakuplasta! ex-yleisurheilija ja podcast-juontaja kommentoi.