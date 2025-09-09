Riku Nieminen sai kaksoset

Riku Nieminen 2024
Riku Nieminen sai perheenlisäystä.
Julkaistu 09.09.2025 08:20
Toimittajan kuva
Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Riku Nieminen paljastaa iloisen perheuutisen Instagramissa.

Näyttelijä Riku Nieminen kertoo Instagramissa, että hänestä on tullut kaksosten isä. Hän postasi maanantai-iltana Instagram-tililleen otoksen kahdesta vierekkäin köllöttävästä vastasyntyneestä.

– Yöunet menee, rakkautta tulee! näyttelijä kirjoittaa julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lue myös: Riku Nieminen päätyi erikoisiin tilanteisiin Munamies-hahmonsa kautta: "Jäänhoitokoneella menin siellä ympäriinsä"

Julkaisun kommenttikenttään on raapustettu satoja onnentoivotuksia. 

– Niin pal onnee! Ihanat pienet! näyttelijä Hanna Kinnunen kirjoittaa.

– Tuplasti onnea ja rakkautta, laulaja Anna Puu toivottaa.

– Voi miten ihanaa, onnea!! näyttelijä Krista Kosonen onnittelee.

– Mitäää! Paljon onnea!!! näyttelijä Minka Kuustonen kommentoi.

Niemisellä on entuudestaan kaksi lasta edellisestä liitostaan näyttelijä Annika Poijärven kanssa. Nieminen avioitui nykyisen puolisonsa kanssa vuonna 2023.

