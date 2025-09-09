Riku Nieminen sai kaksoset

Riku Nieminen paljastaa iloisen perheuutisen Instagramissa.
Näyttelijä Riku Nieminen kertoo Instagramissa, että hänestä on tullut kaksosten isä. Hän postasi maanantai-iltana Instagram-tililleen otoksen kahdesta vierekkäin köllöttävästä vastasyntyneestä.
– Yöunet menee, rakkautta tulee! näyttelijä kirjoittaa julkaisussaan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Julkaisun kommenttikenttään on raapustettu satoja onnentoivotuksia.
– Niin pal onnee! Ihanat pienet! näyttelijä Hanna Kinnunen kirjoittaa.
– Tuplasti onnea ja rakkautta, laulaja Anna Puu toivottaa.
– Voi miten ihanaa, onnea!! näyttelijä Krista Kosonen onnittelee.
– Mitäää! Paljon onnea!!! näyttelijä Minka Kuustonen kommentoi.
Niemisellä on entuudestaan kaksi lasta edellisestä liitostaan näyttelijä Annika Poijärven kanssa. Nieminen avioitui nykyisen puolisonsa kanssa vuonna 2023.