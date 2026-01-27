Suomalainen menestysresepti -ohjelman voittajatuotteet ovat nyt selvillä.
MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa esitetyn tuoreen Suomalainen menestysresepti -kauden voittaja on paljastunut. Finaalijaksossa nähtiin yllättävä käänne, kun kilpailu saikin tänä vuonna poikkeuksellisesti kaksi voittajaa.
Voiton nappasivat Elina Leskisen ravistettava valmissalaatti Shalaatti ja Anemone Aaltosen luonnollinen, kahvimarjasta tehty energiajuoma Kili.
Suomalainen menestysresepti -ohjelman voittajat Huomenta Suomessa keskiviikkona 28.1. klo 10.05 alkaen MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa!
Salaattia uudessa muodossa
Ravistettavan salaatin ideoinut Elina Leskinen tiivistää MTV Uutisille oman voittajatuotteensa idean:
– Ideana tässä on, että ainekset eivät ole mitenkään summanmutikassa täällä, vaan pohjalla on kastike, siinä marinoidut hiilihydraatit, sitten proteiinit ja päällä kasvikset. Kuluttajalle jää se hauska osuus, eli saa sheikata ja syödä!
Valmissalaatti on pakattu perinteiseen salaattipakkauksen sijaan purkkiin. Ainesosille ei tarvita erillisiä pussukoita, ja pakkausmateriaalia kuluu siksi vähemmän.
Alihyödynnetty ainesosa luonnollisessa energiajuomassa
Anemone Aaltosen kehittelemä luonnollinen energiajuoma valmistetaan cascarasta, jota ei aiemmin vielä ole tuotteissa juurikaan hyödynnetty. Kyseessä on Aaltosen mukaan kahvituotannon sivuvirrasta tuleva kahvimarjan kuori.
– Se on alihyödynnetty raaka-aine, ja me haluamme nostaa sen nyt arvoonsa. Tämä on vain todella järkevä tuote, ja on hassua, että sitä ei ole aikaisemmin tehty.
Cascarasta tehty juoma ei maistu kahvilta eikä energiajuomalta. Juoma sisältää cascaran lisäksi muun muassa erilaisia täysmehuja tiivisteestä, ja se on makeutettu stevialla.
Voittajat ja finalistit kauppoihin
Voittajatuotteet ja kolme muuta finalistia pääsevät myyntiin S-ryhmän kauppoihin.
– Voittajatuotteet ovat täysin uudenlaisia tuotteita kotimaisten kauppojen hyllyillä. Niitä yhdistää ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus. Molemmat ovat todellisia menestysreseptejä, kilpailun tuomari Antti Oksa iloitsee ohjelman tiedotteessa
Anemone Aaltosen ja Kaffa Roasteryn voittajatuote, luonnollinen energiajuoma Kili hyödyntää kahvintuotannossa hukkaan menevää cascaraa eli kahvimarjan kuorta. Juomien makuina ovat cascara-yuzu-sitruuna, cascara-mango-ananas sekä cascaravadelma. Juomat valmistetaan Suomessa ja ne ovat vähäsokerisia.
Elina Leskisen ja Rebl Eatsin voittajatuote Shalaatti eli sheikattava salaatti on ruokaisa kerrossalaatti, jossa kasvikset tuoreena pinnalla, hiilarit ja kasvipohjaiset proteiinit marinoituvat kastikkeessa pohjalla. Salaatti ravistetaan sekaisin ennen syöntiä. Makuina on Korealainen nuudelisalaatti, Mausteinen tacosalaatti ja Caesarpastasalaatti.
Antti Helkalan edustaman Juho Pullin leipomon Paraski on kotimaisesta vehnästä, ohrasta ja kaurasta leivottu Suomalainen bagel. Saatavana on unikonsiemen- ja juustopäällysteiset Paraskit. Tuotteen voi paahtaa tai täyttää sellaisenaan. Paraski tulee myyntiin täytettynä myös ABC ravintoloihin.
Iita Tyykiluodon ja Putaan Pullan RiesKiss-siemenrieskassa yhdistyvät perinteinen puuro ja rouskuvat siemenet. Täysjyväviljasta valmistettu siemenrieska muuntuu kuivattamalla näkkäriksi. Vaihtoehtoina ovat 100 % ruissiemenrieska ja 100 % kauraporkkanasiemenrieska.
Kaisa Somerpalon kehittämät Kasviproteiineja ja kotimaista lihaa yhdistelevät mehevät Sopu-pyörykät ovat helppo tapa puolittaa lihankulutus. Kauppoihin tulee kolme erilaista makua: Original, Italia ja Texmex.