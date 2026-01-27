Suomalainen menestysresepti -ohjelman voittajatuotteet ovat nyt selvillä.

MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa esitetyn tuoreen Suomalainen menestysresepti -kauden voittaja on paljastunut. Finaalijaksossa nähtiin yllättävä käänne, kun kilpailu saikin tänä vuonna poikkeuksellisesti kaksi voittajaa.

Voiton nappasivat Elina Leskisen ravistettava valmissalaatti Shalaatti ja Anemone Aaltosen luonnollinen, kahvimarjasta tehty energiajuoma Kili.

Suomalainen menestysresepti -ohjelman voittajat Huomenta Suomessa keskiviikkona 28.1. klo 10.05 alkaen MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa!

Salaattia uudessa muodossa

Ravistettavan salaatin ideoinut Elina Leskinen tiivistää MTV Uutisille oman voittajatuotteensa idean:

– Ideana tässä on, että ainekset eivät ole mitenkään summanmutikassa täällä, vaan pohjalla on kastike, siinä marinoidut hiilihydraatit, sitten proteiinit ja päällä kasvikset. Kuluttajalle jää se hauska osuus, eli saa sheikata ja syödä!

Valmissalaatti on pakattu perinteiseen salaattipakkauksen sijaan purkkiin. Ainesosille ei tarvita erillisiä pussukoita, ja pakkausmateriaalia kuluu siksi vähemmän.

Alihyödynnetty ainesosa luonnollisessa energiajuomassa

Anemone Aaltosen kehittelemä luonnollinen energiajuoma valmistetaan cascarasta, jota ei aiemmin vielä ole tuotteissa juurikaan hyödynnetty. Kyseessä on Aaltosen mukaan kahvituotannon sivuvirrasta tuleva kahvimarjan kuori.

– Se on alihyödynnetty raaka-aine, ja me haluamme nostaa sen nyt arvoonsa. Tämä on vain todella järkevä tuote, ja on hassua, että sitä ei ole aikaisemmin tehty.

Cascarasta tehty juoma ei maistu kahvilta eikä energiajuomalta. Juoma sisältää cascaran lisäksi muun muassa erilaisia täysmehuja tiivisteestä, ja se on makeutettu stevialla.

Voittajat ja finalistit kauppoihin

Voittajatuotteet ja kolme muuta finalistia pääsevät myyntiin S-ryhmän kauppoihin.

– Voittajatuotteet ovat täysin uudenlaisia tuotteita kotimaisten kauppojen hyllyillä. Niitä yhdistää ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus. Molemmat ovat todellisia menestysreseptejä, kilpailun tuomari Antti Oksa iloitsee ohjelman tiedotteessa