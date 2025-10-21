Suomalainen menestysresepti etsii jälleen uutta kotimaista ruokakauppojen menestystuotetta marraskuusta alkaen.
Suomalainen menestysresepti etsii jälleen seuraavaa kotimaista ruokahittiä. Yli sadan ruokainnovaattorin joukosta valikoitui 20 ruokaideaa, joiden kehittäjät esittelevät ruokatuotteensa menestysreseptituomaristolle. Kymmenen potentiaalisinta ideaa jatkaa kisan semifinaaliin.
Alkukarsinnat selvittäneet kuusi finalistia ovat mukana kuuden kuukauden mittaisessa tuotekehityksessä. Tuomaristo arvioi ja pisteyttää tehtävät, ja suurimman pistesaaliin kerännyt kilpailija voittaa ensi kevään ykköslanseerauspaikan S-ryhmän kauppoihin.
Tuotekehityksen vaiheita arvioivat myös vierailevat tähdet. Kaudella nähdään menneiden kausien menestysreseptikonkareita, jotka opastavat, kannustavat ja tarjoavat vertaistukea finalisteille matkan varrella.
Tuomaristoa johtaa sekä ohjelmaa juontaa huippukokki Jyrki Sukula. Mukana ovat myös Finlaysonin liiketoiminnan johtaja , Foodwestin tutkimuspäällikkö sekä S-ryhmän . Kauden puolivälissä tuomaristoon liittyy S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja .