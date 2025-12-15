Rosanna Kulju julkaisi seuraajilleen videon hetkestä, jolloin hänen tulevan lapsensa sukupuoli paljastui.
Raskaana oleva somevaikuttaja ja juontaja Rosanna Kulju paljasti viikonloppuna Huomenta Suomen lähetyksessä tulevan lapsensa sukupuolen.
– Meille tulee poikavauva. Tästä olen tosi innoissani, että minusta tulee "poikaäiti"! hän hehkutti.
Kulju jakoi Instagram-seuraajilleen myös videon hetkestä, jolloin pienokaisen sukupuoli paljastui.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Videolla he leikkaavat lasilla kakusta palasen ja sisältä paljastui sininen väri. Videolla koko perhe hihkuu riemusta.