Kuivattu kahvimarja eli cascara on iso ilmiö kahvimaailmassa. Nyt sitä hyödynnetään ensimmäisen kerran laajasti myös suomalaistuotteessa.

Kerroimme MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla marraskuussa 2025 kahvimaailman trendeistä.

Kaffa Roasteryn toimitusjohtaja Svante Hampf kertoi tuolloin Huomenta Suomessa uudesta supertuotteesta, cascarasta.

Mistä cascarassa on kyse?

Viimeiset 1 000 vuotta kahvimarjasta on käytännössä hyödynnetty pelkkä papu, mutta nyt asia on muuttumassa.

Viimeisten vuosien aikana on huomattu kahvimarjan kuoren sisältävän valtavasti potentiaalia. Kuivattua kahvimarjaa eli cascaraa on tullut jo kuluttajienkin saataville.

– Povataan, että tästä saattaa tulla uusi iso trendi, Hampf kertoi Huomenta Suomessa lokakuun lopussa 2025.

Cascara hyväksyttiin EU:ssa juomien valmistukseen vuonna 2022. Tähän asti sitä ei vielä ole juurikaan hyödynnetty tuotteissa.

Kyseessä on Hampfin mukaan todellinen antioksidantteja pursuava superruoka.

– Se on täysin sivuvirtatuote. Sitä on pilvin pimein tuottajamaissa, jos sitä vain alettaisiin käyttää.

Moni kahvinviljelijä ei hyödynnä cascaraa mitenkään.

Suomalainen menestysresepti -ohjelman voittajat Huomenta Suomessa keskiviikkona 28.1. klo 10.05 alkaen MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa!

Ensimmäinen cascara-energiajuoma suomalaiskauppoihin

Nyt tästä alihyödynnetystä tuotteesta on kehitetty uudenlainen energiajuoma Suomen markkinoille. Tuote oli mukana tuoreella Suomalainen menestysresepti -ohjelman kaudella, jonka voittajat julkistettiin tiistaina 27.1.

Kaffa Roasterylla työskentelevän Anemone Aaltosen kehittämä luonnollinen cascara-energiajuoma, Kili, oli toinen kauden voittajista.

– Cascara on alihyödynnetty raaka-aine, ja me haluamme nostaa sen nyt arvoonsa. Tämä on vain todella järkevä tuote, ja on hassua, että sitä ei ole aikaisemmin tehty, Aaltonen kommentoi MTV Uutisille.

Cascarasta tehty juoma ei maistu kahvilta eikä energiajuomalta. Juoma sisältää cascaran lisäksi muun muassa erilaisia täysmehuja tiivisteestä, ja se on makeutettu stevialla.

Miten kuivattua kahvimarjaa eli cascaraa voi käyttää kotikeittiössä? Katso yllä olevalta videolta vinkit!