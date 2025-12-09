Suljetusta sairaalasta löytyi runsaasti arkaluonteisia dokumentteja.
Keroputaan suljettuun sairaalaan Torniossa on menty luvatta sisään viime viikonloppuna. Henkilöt ovat kuvanneet rakennuksesta löytyneitä asiapapereita Tiktok -livelähetykseen.
Poliisin mukaan kaksi aikuista henkilöä oli mennyt luvatta pari vuotta sitten suljettuun Keroputaan sairaalaan Torniossa itsenäisyyspäivänä. Sairaala toimi aiemmin psykiatrisena sairaalana.
Sairaalassa henkilöt olivat kuvanneet Tiktok-livelähetystä. Lähetyksessä oli kuvattu rakennuksesta löydettyjä asiapapereita, joissa oli näkyvissä arkaluonteisia henkilötietoja.
Poliisin mukaan sairaalasta löytyi merkittävä määrä arkaluonteisia henkilötietoja sisältäviä dokumentteja.
Poliisi on aloittanut esitutkinnan asiakokonaisuudesta.