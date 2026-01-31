Ravintolailta sai Torniossa ikävän käänteen, kun mies löi toista miestä nyrkeillä kasvojen alueelle ja poistui paikalta.
Torniossa tapahtui viime yönä pahoinpitely ravintolaillan päätteeksi pihalla, Hallituskadulla sijaitsevan Punaisen Paronin läheisyydessä.
Pahoinpitely tapahtui noin kello 03.45.
Mies oli lyönyt maassa maannutta miestä nyrkein kasvojen alueelle ja poistunut paikalta punaisella Volvolla.
Uhri kuljetettiin sairaalaan vammojensa vuoksi. Poliisilla ei ole tarkempia tietoja uhrin vammoista.
Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot tapahtuneesta osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinnumeroon 02 9546 6259 tai WhatsAppissa numeroon 050 415 5803.
Asiasta ei tiedoteta tällä erää enempää.