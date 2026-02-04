Palo sai alkunsa roskakorista.
Hannulan koulussa Torniossa syttyi tiistaiaamuna tulipalo. Poliisin mukaan palo sai alkunsa koulun vessasta, jossa tuleen oli tuikattu ilmeisesti tahallaan muovinen roskakori.
Koulun henkilökunta sammutti palon, mutta siitä aiheutui vaaraan ja omaisuusvahinkoja. Vessan lattia oli sulanut roskakorin alta. Tilat kärsivät myös savuvahingoista.
Tekoa tutkitaan tällä hetkellä vahingontekona ja vaaran aiheuttamisena, koska tulipalon sytyttämisellä aiheutettiin vaaraa koulun oppilaille ja henkilökunnalle.
Oppilaat evakuoitiin tulipalon ajaksi.